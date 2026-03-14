Ranocchia: “Recusei a Juventus por amor ao Inter; Bastoni não matou ninguém”

Andrea Ranocchia revela os bastidores do mercado de transferências. O ex-zagueiro da Inter declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Antonio Conte, na Juventus, queria formar novamente a dupla de zagueiros centrais comigo e Bonucci, mas recusei a proposta dos bianconeri porque havia criado um vínculo especial com a Inter. Fiquei em Milão e passei por um período difícil, mas praticamente esqueci a história do Icardi. A questão da braçadeira de capitão nunca me pesou muito; naquela época havia tanta confusão que não dava para se concentrar nesses aspectos. Estávamos vivendo uma fase de revolução total: trocávamos de técnico, depois de presidente, depois de clube, e não era fácil ter um bom desempenho num contexto assim”.

“Meu renascimento na Inter passou pelo empréstimo ao Hull City, na Premier League, que me desintoxicou do futebol italiano num momento em que era realmente exasperante. Voltei revigorado, mas durante a pré-temporada um torcedor me insultou das arquibancadas. Spalletti me defendeu e, a partir daí, começou outra história; recuperei a confiança e depois conquistei o título com o Conte. Esperei por isso por mais de uma década; conquistá-lo foi incrível e me encheu de orgulho.”