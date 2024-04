Ranking do estadual mais difícil do Brasil: Paulista, Carioca e todos os campeonatos com times na Série A do Brasileiro

Na busca para responder uma das principais perguntas do início de temporada, a GOAL estipulou alguns critérios....

Quando Tite, técnico do Flamengo, classificou o Campeonato Carioca de 2024 como o mais difícil do Brasil, uma velha discussão voltou à tona: qual destes torneios regionais, importantíssimos na construção da história do futebol em um país de dimensões continentais, é o mais forte?

Os campeões carioca, paulista, gaúcho, mineiro e outros serão conhecidos já neste final de semana. E em meio à felicidade em cada taça levantada haverá, sempre, aquela dúvida e o comentário: o quanto o torneio pode ser considerado como ponto de referência? Quantos times de elite estiveram na disputa e quantas equipes que sequer estão na prateleira de divisões nacionais estiveram em campo?

Pensando nisso, a GOAL imaginou um formato para classificar os estaduais disputados pelos times da Série A do Campeonato Brasileiro. É muito mais uma curiosidade do que uma pretensão científica de resolver o debate, mas ajuda a definir uma escala de dificuldade entre estes torneios.