Raheem Sterling responde a perguntas sobre sua convocação para a seleção inglesa após estreia pelo Feyenoord, encerrando uma espera de nove meses pelo ex-jogador do Chelsea para voltar a disputar partidas oficiais

Depois de se juntar ao ex-atacante do Arsenal e do Manchester United Robin van Persie no Feyenoord, Sterling fez sua estreia pelo gigante holandês ao entrar em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Telstar.

Com vagas ainda em aberto na seleção inglesa para a Copa do Mundo, Sterling disse à ESPN, quando questionado se havia entrado em contato com Thomas Tuchel: “Não falei com ele. Vou continuar jogando futebol, isso é o mais importante.”

Sterling já havia trabalhado com Tuchel no Chelsea. O técnico alemão foi o responsável por aprovar a contratação do enérgico ponta por 47,5 milhões de libras (64 milhões de dólares) em 2022 e disse na época: “Ele era o número um absoluto para essa posição. Eu passei o nome dele para Todd [Boehly] imediatamente.

“Sempre que jogávamos contra ele. É horrível jogar contra ele, horrível! O ponto principal é a intensidade e a quantidade de repetições de intensidade que ele oferece. Isso é simplesmente notável nos últimos anos.

Ele causou enormes problemas quando jogou contra nós e, quando se analisa mais profundamente os seus dados e não apenas as estatísticas dos seus golos, é extraordinário. É exatamente o que precisamos para elevar o nível dos nossos jogadores. É por isso que estamos tão seguros e é por isso que ele estava, para nós, no topo da lista.”