Raheem Sterling responde a perguntas sobre sua convocação para a seleção inglesa após estreia pelo Feyenoord, encerrando uma espera de nove meses pelo ex-jogador do Chelsea para voltar a disputar partidas oficiais
Sterling concordou com o cancelamento do contrato com o Chelsea
O ex-jogador do Liverpool e do Manchester City, Sterling, disputou 82 partidas pela seleção inglesa, marcando 20 gols internacionais. Ele se destacou em grandes torneios internacionais e sabe que outro está se aproximando rapidamente em 2026.
O quatro vezes vencedor do título da Premier League, no entanto, passou vários meses preso nas sombras em Stamford Bridge. Ele escapou desse pesadelo ao concordar com a rescisão mútua de seu contrato no oeste de Londres. Um novo começo está sendo abraçado na Holanda.
Sterling não pensa em voltar à seleção inglesa
Depois de se juntar ao ex-atacante do Arsenal e do Manchester United Robin van Persie no Feyenoord, Sterling fez sua estreia pelo gigante holandês ao entrar em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Telstar.
Com vagas ainda em aberto na seleção inglesa para a Copa do Mundo, Sterling disse à ESPN, quando questionado se havia entrado em contato com Thomas Tuchel: “Não falei com ele. Vou continuar jogando futebol, isso é o mais importante.”
Sterling já havia trabalhado com Tuchel no Chelsea. O técnico alemão foi o responsável por aprovar a contratação do enérgico ponta por 47,5 milhões de libras (64 milhões de dólares) em 2022 e disse na época: “Ele era o número um absoluto para essa posição. Eu passei o nome dele para Todd [Boehly] imediatamente.
“Sempre que jogávamos contra ele. É horrível jogar contra ele, horrível! O ponto principal é a intensidade e a quantidade de repetições de intensidade que ele oferece. Isso é simplesmente notável nos últimos anos.
Ele causou enormes problemas quando jogou contra nós e, quando se analisa mais profundamente os seus dados e não apenas as estatísticas dos seus golos, é extraordinário. É exatamente o que precisamos para elevar o nível dos nossos jogadores. É por isso que estamos tão seguros e é por isso que ele estava, para nós, no topo da lista.”
Quando Sterling jogou pela última vez pelo clube e pela seleção
Sterling não joga pela Inglaterra desde a Copa do Mundo de 2022, após passar por um período difícil no clube. Sua última partida nacional foi em 25 de maio de 2025, quando jogou pelo Arsenal, clube para o qual foi emprestado, contra o Southampton.
Ele assinou um contrato de curto prazo com o Feyenoord até o final da temporada, depois de se tornar um jogador livre. Ele foi forçado a treinar na Bélgica após concluir essa transferência, pois a permissão de trabalho que lhe daria autorização para jogar na Holanda estava atrasada.
Sterling agora está em ação e acrescentou, ao retornar aos gramados após romper os laços com o famoso “esquadrão bomba” do Chelsea: “Foi uma ótima introdução. A viagem à Bélgica foi muito boa para me integrar com os rapazes, conhecer meus companheiros de equipe e saber como eles são, então foi muito agradável”.
Sterling continuou falando sobre seu caminho de volta à forma ideal para jogar: “Não jogo há algum tempo, mas estou tentando manter a forma. Estou com a equipe há pouco tempo, então é só uma questão de dar um passo de cada vez e tentar recuperar a forma física para jogar.
É bom começar o primeiro jogo com uma vitória, acho que isso é o mais importante. [Com] os objetivos que estamos perseguindo, foi uma boa estreia.”
Van Persie aposta no sucesso de Sterling na Eredivisie
O técnico do Feyenoord, Van Persie, considera Sterling um jogador de “qualidade excepcional” e acredita que ele terá um impacto positivo em seu novo ambiente. No entanto, ele ressaltou que o experiente atacante ainda não está pronto para jogar os 90 minutos completos.
À medida que Sterling se adapta ao time, com seu tempo de jogo previsto para aumentar a partir de agora, o Feyenoord consolidou sua segunda posição na tabela da Eredivisie e continua no caminho certo para garantir a classificação para a Liga dos Campeões.
