Rafael Leão fala sobre o impacto devastador da morte de Diogo Jota no vestiário de Portugal

Em uma entrevista emocionante à CBS, Leão refletiu sobre os momentos pessoais que definiram a personalidade de Jota. Ele disse: “Todos se importavam com ele. Mesmo que às vezes ele ficasse no seu canto conversando com a esposa ou os filhos. Mas ele era um bom companheiro de equipe e sempre queria ajudar a todos, até mesmo a mim, às vezes. Às vezes, eu pedia algumas coisas a ele e ele também me pedia ingressos para a família dele. Para vir ao AC Milan assistir a alguns jogos.”

A profundidade dos sentimentos por Jota ficou evidente durante seu funeral em julho, que contou com uma grande concentração de figuras do futebol para prestar suas homenagens. Os companheiros da seleção portuguesa Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva e Ruben Neves estavam todos presentes, ao lado do ex-colega do Liverpool Fabinho. A presença do presidente do Porto, André Villas-Boas, e do técnico da seleção nacional, Roberto Martinez, ressaltou o impacto que Jota teve em todos os níveis do futebol português.