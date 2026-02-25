Getty Images
Traduzido por
Rafael Leão fala sobre o impacto devastador da morte de Diogo Jota no vestiário de Portugal
A alma de Portugal abalada
Leão, que tinha uma relação próxima com o ex-craque do Liverpool, deu uma visão comovente sobre o caráter do homem por trás dos gols. Além de suas façanhas em campo, Jota foi lembrado por seus companheiros de equipe como uma figura generosa e solidária, sempre disposta a ouvir ou ajudar. Sua ausência deixou uma lacuna significativa na dinâmica da equipe, tanto como atleta de nível mundial quanto como amigo querido, cuja presença era uma fonte constante de positividade durante os treinamentos internacionais.
- AFP
O que Rafael Leão disse?
Em uma entrevista emocionante à CBS, Leão refletiu sobre os momentos pessoais que definiram a personalidade de Jota. Ele disse: “Todos se importavam com ele. Mesmo que às vezes ele ficasse no seu canto conversando com a esposa ou os filhos. Mas ele era um bom companheiro de equipe e sempre queria ajudar a todos, até mesmo a mim, às vezes. Às vezes, eu pedia algumas coisas a ele e ele também me pedia ingressos para a família dele. Para vir ao AC Milan assistir a alguns jogos.”
A profundidade dos sentimentos por Jota ficou evidente durante seu funeral em julho, que contou com uma grande concentração de figuras do futebol para prestar suas homenagens. Os companheiros da seleção portuguesa Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva e Ruben Neves estavam todos presentes, ao lado do ex-colega do Liverpool Fabinho. A presença do presidente do Porto, André Villas-Boas, e do técnico da seleção nacional, Roberto Martinez, ressaltou o impacto que Jota teve em todos os níveis do futebol português.
Usando a tragédia como inspiração para a Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo na América do Norte se aproximando, a seleção portuguesa está determinada a transformar sua dor em força motriz em campo. Portugal nunca conquistou o título máximo do futebol internacional, tendo sido eliminado nas quartas de final no Catar pelo Marrocos. Agora, eles veem o próximo torneio como uma oportunidade de garantir o troféu em memória de Jota, assegurando que seu legado seja consolidado com a maior honra do esporte.
Quando questionado se a tragédia serviria de inspiração para a Seleção, Leão foi claro ao afirmar que Jota nunca está longe dos seus pensamentos durante os dias de jogo. Ele explicou: “Em todos os jogos pensamos nele. Sempre depois de um jogo, ele estava lá comemorando e, se pudesse, marcaria um gol. E em todos os jogos pensamos nele.”
- Getty Images Sport
Forever 20: de San Siro a Anfield
Leão já encontrou sua maneira pessoal de homenagear seu amigo falecido. Durante um confronto de pré-temporada entre o AC Milan e o Liverpool, o ala abriu o placar e imediatamente fez uma homenagem comovente. Em vez de sua comemoração típica e cheia de energia, Leão formou solenemente o número 20 com os dedos — uma referência direta ao número icônico da camisa de Jota. Foi um momento de respeito silencioso que ressoou entre os torcedores de ambos os clubes e destacou a irmandade que existe entre os jogadores.
Em Anfield, a homenagem a Jota tornou-se uma parte permanente da identidade do clube. O Liverpool deu um passo histórico ao aposentar a camisa número 20 — a primeira vez que o clube fez isso — e os jogadores agora usam um emblema “Forever 20” em seus uniformes de jogo. À medida que Portugal entra em uma nova era, fica claro que, embora Diogo Jota não esteja mais em campo, seu espírito continua a guiar aqueles que ele deixou para trás na busca pelo sonho da Copa do Mundo.
Publicidade