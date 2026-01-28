Getty Images Sport
Rafael Leão e dupla da Premier League entram na lista de compras do Manchester United em busca de um novo ponta
United mira em Leão para resolver problema na ponta esquerda
A equipe de recrutamento do United, liderada por Christopher Vivell, começou a reduzir as opções para reforçar o lado esquerdo do ataque. Com a expectativa de que o clube adote um esquema com quatro defensores, independentemente da permanência do técnico interino Michael Carrick, a necessidade de um atacante rápido pelos lados do campo tornou-se urgente. Segundo o Daily Mail, Rafael Leão, do Milan, é o principal nome da lista.
Fontes na Itália sugerem que o Milan estaria aberto a vender seu craque, que marcou oito gols em 18 jogos nesta temporada. No entanto, a INEOS também mantém uma preferência por jogadores com experiência na Premier League. Essa estratégia trouxe Iliman Ndiaye, do Everton, para a disputa, embora o jogador senegalês tenha contrato até 2029, o que pode complicar as negociações.
O terceiro nome da lista representa uma oportunidade. O jovem Tyrique George, de 19 anos, do Chelsea, estaria disposto a deixar Stamford Bridge. O jovem se encaixaria no perfil de talento promissor que o novo modelo de gestão busca desenvolver, oferecendo uma solução a longo prazo para o ataque sem o peso financeiro imediato de uma contratação de uma superestrela como Leão.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- Getty Images Sport
Disputa com o City por meio-campista
Enquanto a busca por um ponta se intensifica, o principal objetivo do United continua sendo garantir um meio-campista de renome. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, foi identificado como a principal prioridade do clube para a próxima janela de transferências. No entanto, os Red Devils enfrentam forte concorrência do rival Manchester City, que também elegeu o jogador da seleção inglesa como seu alvo número um.
A situação está delicada, com o nível de otimismo em relação à transferência variando de acordo com a fonte consultada no meio. Um fator crucial na decisão do jogador será a identidade do técnico permanente de ambos os clubes de Manchester. Segundo informações, Anderson prefere esperar até depois da Copa do Mundo para decidir seu futuro, o que significa que essa novela provavelmente se estenderá até o final da janela.
Em outras posições do meio-campo, o United parece tranquilo em relação à sua busca por Carlos Baleba. Eles sabem que o Liverpool está pressionando bastante por Adam Wharton, mas têm uma carta na manga na disputa por Baleba. O meio-campista já expressou, em conversas privadas, o desejo de se transferir para o Old Trafford para jogar ao lado de seu companheiro de seleção, Bryan Mbeumo, o que dá ao United uma vantagem significativa caso decidam formalizar seu interesse.
Zirkzee lidera possíveis saídas
Embora o foco esteja principalmente nas contratações, ainda existe a possibilidade de saídas neste mês para ajudar a equilibrar as contas. A reestruturação do elenco está centrada na redução da folha salarial, um processo já facilitado pelo anúncio de que Casemiro e seu salário de £375.000 (R$ 2,6 milhões) por semana deixarão o clube ao final da temporada. No entanto, Joshua Zirkzee pode estar de saída antes disso.
O atacante holandês é um dos jogadores que podem deixar o clube ainda em janeiro. Apesar de ter sofrido uma lesão na panturrilha na recente derrota para o Brighton pela Copa da Inglaterra, ele está atraindo o interesse de vários clubes da Série A, incluindo a Juventus.
Manuel Ugarte, por outro lado, deverá permanecer até o fim da temporada. Apesar do interesse da Turquia, a pouca profundidade do elenco significa que o uruguaio precisa terminar a temporada. Enquanto isso, três jogadores formados na base estão prestes a serem emprestados: Toby Collyer vai para o Hull City, Ethan Wheatley para o Bradford City e Sekou Kone deverá permanecer no Lausanne-Sport, pertencente ao INEOS, após um período de testes bem-sucedido.
- AFP
Onana e Rashford serão vendidos
Olhando para além da janela de transferências atual, o United está se preparando para a saída de jogadores de alto nível para financiar sua reconstrução. A mentalidade em Old Trafford é que, embora pequenos ajustes sejam possíveis agora, a grande reestruturação acontecerá ao fim da temporada. Isso inclui possíveis saídas definitivas de Marcus Rashford e André Onana.
A situação do goleiro é particularmente promissora. Onana está atualmente emprestado ao Trabzonspor, da Turquia, mas seus agentes já teriam entrado em contato com a Inter de Milão para um possível retorno ao San Siro. O goleiro camaronês viveu a melhor fase de sua carreira na Itália, e uma volta à Série A parece ser o desfecho mais provável após o término do seu atual contrato de empréstimo.
Publicidade