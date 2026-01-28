Rafael Leão e dupla da Premier League entram na lista de compras do Manchester United em busca de um novo ponta

A equipe de recrutamento do United, liderada por Christopher Vivell, começou a reduzir as opções para reforçar o lado esquerdo do ataque. Com a expectativa de que o clube adote um esquema com quatro defensores, independentemente da permanência do técnico interino Michael Carrick, a necessidade de um atacante rápido pelos lados do campo tornou-se urgente. Segundo o Daily Mail, Rafael Leão, do Milan, é o principal nome da lista.

Fontes na Itália sugerem que o Milan estaria aberto a vender seu craque, que marcou oito gols em 18 jogos nesta temporada. No entanto, a INEOS também mantém uma preferência por jogadores com experiência na Premier League. Essa estratégia trouxe Iliman Ndiaye, do Everton, para a disputa, embora o jogador senegalês tenha contrato até 2029, o que pode complicar as negociações.

O terceiro nome da lista representa uma oportunidade. O jovem Tyrique George, de 19 anos, do Chelsea, estaria disposto a deixar Stamford Bridge. O jovem se encaixaria no perfil de talento promissor que o novo modelo de gestão busca desenvolver, oferecendo uma solução a longo prazo para o ataque sem o peso financeiro imediato de uma contratação de uma superestrela como Leão.