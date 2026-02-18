Rafa Benitez enfrenta demissão do Panathinaikos, com o ex-aluno do Liverpool Igor Biscan cotado para substituí-lo

O histórico de Benitez na capital grega é desanimador para a diretoria do clube. Em suas primeiras 25 partidas em todas as competições, ele conquistou apenas 13 vitórias e sofreu seis derrotas. Quando assumiu o comando, o clube estava em sétimo lugar, mas atualmente ocupa a quinta posição. Crucialmente, a diferença entre o Panathinaikos e as duas primeiras posições — que oferecem o bilhete dourado para a qualificação para a Liga dos Campeões — aumentou durante sua curta estadia, uma queda considerada inaceitável.

O contexto histórico só aumenta a pressão sobre o experiente técnico. Historicamente uma potência do futebol grego, o Panathinaikos não terminou abaixo do quinto lugar desde a temporada 2018-19, quando caiu para a oitava posição. Se Benitez não conseguir reverter rapidamente a atual queda, a diretoria do clube parece disposta a tomar uma direção diferente para proteger suas perspectivas europeias e sua posição no campeonato nacional antes que a temporada chegue ao seu clímax.