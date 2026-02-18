Getty Images Sport
Rafa Benitez enfrenta demissão do Panathinaikos, com o ex-aluno do Liverpool Igor Biscan cotado para substituí-lo
Uma sequência de resultados decepcionantes
O histórico de Benitez na capital grega é desanimador para a diretoria do clube. Em suas primeiras 25 partidas em todas as competições, ele conquistou apenas 13 vitórias e sofreu seis derrotas. Quando assumiu o comando, o clube estava em sétimo lugar, mas atualmente ocupa a quinta posição. Crucialmente, a diferença entre o Panathinaikos e as duas primeiras posições — que oferecem o bilhete dourado para a qualificação para a Liga dos Campeões — aumentou durante sua curta estadia, uma queda considerada inaceitável.
O contexto histórico só aumenta a pressão sobre o experiente técnico. Historicamente uma potência do futebol grego, o Panathinaikos não terminou abaixo do quinto lugar desde a temporada 2018-19, quando caiu para a oitava posição. Se Benitez não conseguir reverter rapidamente a atual queda, a diretoria do clube parece disposta a tomar uma direção diferente para proteger suas perspectivas europeias e sua posição no campeonato nacional antes que a temporada chegue ao seu clímax.
Perder o vestiário
Não é apenas a tabela classificativa que está a causar dores de cabeça a Benitez; relatos sugerem que existe um descontentamento significativo dentro do plantel. De acordo com o The Sun, alguns membros do time principal estão frustrados com os métodos de treinamento e preparação do espanhol. Especificamente, tem havido reclamações sobre a aparente falta de análise tática detalhada durante a preparação para os jogos, o que é surpreendente, dada a reputação de longa data de Benitez como um obsessivo tático meticuloso que se concentra nos mínimos detalhes do jogo.
Relatos na Grécia indicam que Benitez recebeu um ultimato: ele tem apenas duas partidas para salvar seu emprego. Os próximos jogos são cruciais, começando com um confronto decisivo da Liga Europa contra o Viktoria Plzen, seguido por um confronto da liga nacional com o OFI Creta. Se os resultados dessas duas partidas não satisfizerem a diretoria, o ex-técnico do Everton e do Chelsea poderá ficar sem emprego, com uma indenização de cerca de £ 4,4 milhões para amenizar o golpe.
O aluno torna-se o mestre
Se os gigantes sediados em Atenas decidirem se separar de Benitez, um substituto já está sendo preparado. O meio de comunicação grego Sport24 afirma que já foi feito contato com o ex-jogador do Panathinaikos, Igor Biscan. O croata de 47 anos é um rosto familiar para Benitez, tendo jogado sob seu comando durante os dias de glória em Anfield. Biscan fez parte do famoso time do Liverpool que produziu o Milagre de Istambul ao vencer a Liga dos Campeões de 2005, embora tenha permanecido como reserva não utilizado naquela noite histórica contra o AC Milan.
Biscan está disponível no momento, após deixar o time catariano Al-Ahli em novembro, e possui o conhecimento íntimo do clube que a diretoria está buscando. A disponibilidade de Biscan e sua história com os verdes e brancos fazem dele o principal candidato a assumir o comando técnico caso Benitez não consiga passar no período de teste de duas partidas.
Uma carreira nômade em declínio
O cargo no Panathinaikos representa o 15º posto de treinador na carreira de Benitez, mas parece cada vez mais que será mais uma aventura de curta duração. Seu trabalho anterior no Celta Vigo terminou com uma demissão em março de 2024, após menos de nove meses no cargo. Antes de sua passagem pela La Liga, Benitez teve um destino igualmente difícil no Everton, onde foi demitido em janeiro de 2022. A magia que levou o Valencia a dois títulos da La Liga e o Liverpool à realeza europeia parece estar desaparecendo, já que suas nomeações recentes seguem um padrão de saídas prematuras.
Apesar de suas dificuldades recentes, Benitez continua sendo um dos treinadores mais condecorados de sua geração. Seu currículo inclui a Liga dos Campeões de 2005 e a FA Cup de 2006 com o Liverpool, o título da Liga Europa de 2013 com o Chelsea e uma promoção bem-sucedida ao Campeonato com o Newcastle United.
