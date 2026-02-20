“Racismo é uma conduta inaceitável”, diz Filipe Luís ao se pronunciar sobre falas envolvendo caso Vini Jr.
Declaração após repercussão negativa
Filipe Luís se pronunciou nesta sexta-feira (20) após a repercussão negativa de suas declarações sobre o caso envolvendo Vinícius Júnior. O treinador do Flamengo foi questionado depois da derrota para o Lanús, em Buenos Aires, em coletiva organizada pela Conmebol, após duelo da Recopa Sul-Americana.
A resposta do técnico, ao classificar o episódio como “palavra de um contra o outro” e destacar que sempre foi bem tratado na Argentina, gerou críticas de torcedores e parte da imprensa, que interpretaram a fala como uma relativização da denúncia de racismo feita pelo atacante brasileiro.
O pronunciamento completo de Filipe Luís
“Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país.
Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista.
Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável: o racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação.
Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, expus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse.
Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e, muitas vezes, passa impune”.
O que ele disse antes e por que gerou críticas
Na véspera, ao comentar o episódio envolvendo Vinícius Júnior — que denunciou ter sido alvo de uma fala racista do argentino Gianluca Prestianni na vitória do Real Madrid sobre o Benfica pela Champions League —, Filipe Luís afirmou que a situação era “muito delicada” e que se tratava de “palavra de um contra o outro”.
"É um tema muito mais delicado do que pensamos, um tema que envolve muitas coisas. Para mim é simples, ele (Prestianni) tapou a boca e não deveria ter tapado a boca para dizer o que deveria dizer, e isso gera toda essa revolta e agora é a palavra de um contra de outro. Isto é muito delicado e, se ele disse isso, tem de pagar. Mas repito, é a palavra de um contra de outro e não sou eu quem pode julgar", disse antes do jogo.
A declaração foi vista como problemática por parte do público por sugerir equivalência entre a denúncia da vítima e a defesa do acusado, em um contexto marcado por reiterados episódios de racismo no futebol europeu. Além disso, após a derrota para o Lanús, o treinador destacou que “a Argentina me encanta” e que sempre foi bem recebido no país, acrescentando que “um caso isolado” não influenciaria sua visão.
"Sobre Vinicius Junior, sempre fui muito bem tratado, a Argentina me encanta. Sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Só tenho boas palavras para a Argentina. Um caso isolado como esse não influencia em nada do que penso sobre este país, que é tão lindo", afirmou em entrevista coletiva depois da partida.