After Party Studios
Traduzido por
Race To The Top: KSI e Dagenham & Redbridge confirmam série documental no YouTube que irá rivalizar com Welcome to Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac
Quando será lançado o “Race To The Top”?
A premiada produtora criativa After Party Studios e a KSI anunciaram que “Race To The Top” irá ao ar neste verão, sendo promovido em canais sociais que têm um alcance combinado de 33,5 milhões de seguidores. O programa continuará na temporada 2026-27.
A série cinematográfica, que será dublada em 14 idiomas, seguirá o juiz do Britain's Got Talent, KSI - cujo nome verdadeiro é Olajide Olatunji - enquanto ele lida com as pressões e possibilidades de conduzir o clube da National League South para uma nova era.
A After Party Studios afirma que: “As câmeras acompanharão KSI enquanto ele assume as rédeas do clube, oferecendo acesso sem precedentes às provações e tribulações do dia a dia de administrar um time fora da liga no ecossistema do futebol moderno, com reuniões da diretoria e reações dos torcedores para lidar”.
KSI realiza o sonho ao entrar no ramo da propriedade de clubes de futebol
Ben Doyle, também conhecido como RVBBERDUCK, diretor de “Race To The Top” e fundador da After Party Studios, disse: “Quando KSI me ligou em uma manhã chuvosa de domingo em novembro passado e disse que estava comprando um clube de futebol, eu sabia que precisava estar lá para registrar esse momento. Quando filmamos KSI: Can’t Lose em 2018, eu gravei com as câmeras enquanto ele redefiniu todo um esporte — isso parece um verdadeiro momento de ciclo completo, pois mais uma vez estamos à beira de um desafio aparentemente insuperável. Nesta série, teremos mais acesso do que nunca, durante os altos e baixos, enquanto ele se esforça para levar o Daggers à Premier League.”
KSI acrescentou: “Isso é muito importante para mim. Para os fãs que estão comigo desde Race to Division One, é um momento de ciclo completo — de sonhar com futebol online a realmente assumir um clube. Reunir-me com Ben e a After Party Studios torna isso ainda mais especial. Ele capturou todos os altos e baixos, e estou muito animado por ele embarcar nessa jornada cheia de altos e baixos no Dagenham & Redbridge comigo.”
Investidores e proprietários famosos no futebol britânico
KSI falou sobre sua empolgação em se aventurar como proprietário de um clube de futebol, depois de ver várias outras celebridades fazerem o mesmo — além de Reynolds e Mac, nomes como a lenda daNFL Tom Brady, no Birmingham, e o cantor e compositor Ed Sheeran, no Ipswich, também se juntaram à EFL, enquanto o astro do rap Stormzy está envolvido com o AFC Croydon Athletic.
Enquanto uma nova aventura é abraçada de braços abertos, o especialista em finanças do futebol, professor Rob Wilson, disse ao Fruity King o que será necessário para levar o Dagenham da National League South — a sexta divisão do futebol inglês — à Premier League.
- Getty/After Party Studios
A KSI pode emular Reynolds e Mac?
O Dr. Wilson disse: “De muitas maneiras, voltar à EFL seria a parte fácil. Quando se chega à League Two e à League One, as finanças competitivas aumentam drasticamente para cerca de £ 4 milhões (US$ 5 milhões) na League Two e £ 10 milhões (US$ 13 milhões) na League One.
Quando você está buscando a promoção para a Championship, estamos falando de mais de £ 40 milhões (US$ 53 milhões) apenas em salários. Imagino que, nos próximos dez anos, e é isso que será necessário, o investimento provavelmente ficará em torno de £ 60 milhões a £ 70 milhões (US$ 93 milhões) se você quiser entrar na Championship.
“Depois, você tem aquele salto final para a Premier League. Isso exigiria um gasto rotineiro e contínuo de £ 50 milhões (US$ 67 milhões) com salários, além de gastos com transferências de outros £ 50 milhões e conformidade com os padrões de infraestrutura da Premier League, que não são insignificantes no contexto do Dagenham and Redbridge.
“Um projeto de 10 anos para chegar à Championship agora se transforma em um projeto de 20 anos para chegar à Premier League, com um investimento de £ 250 milhões (US$ 333 milhões) ao longo desse período de 20 anos. Isso incluiria também a infraestrutura.”
Ele acrescentou, seguindo o plano de Reynolds e Mac: “Olhando para Wrexham, Ryan e Rob não investiram apenas dinheiro em Wrexham, eles construíram uma marca de entretenimento global em torno do clube, que transformou a equipe em uma propriedade de mídia global. Imagino que KSI estará pensando nisso e isso lhe dá uma vantagem genuína ao fazê-lo.
“Com sua audiência digital e experiência comercial, particularmente por meio de empreendimentos como o Prime, você pode gerar receitas significativas fora do campo. Um documentário de sucesso provavelmente vale £ 5 milhões (US$ 7 milhões) por temporada em direitos de mídia, acrescente outros £ 5 milhões por ano em patrocínios comerciais e parcerias. No total, a economia criativa da KSI gerará entre £ 10 milhões e £ 15 milhões (US$ 20 milhões) por ano, se bem executada.
“Se KSI conseguir replicar o manual do Wrexham, então a economia se torna mais plausível. No geral, o sonho da Premier League é ambicioso, mas com a estratégia comercial certa, a jornada em si pode ser a coisa mais valiosa que resultará disso.”
Publicidade