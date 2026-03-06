Race To The Top: KSI e Dagenham & Redbridge confirmam série documental no YouTube que irá rivalizar com Welcome to Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac

O Dr. Wilson disse: “De muitas maneiras, voltar à EFL seria a parte fácil. Quando se chega à League Two e à League One, as finanças competitivas aumentam drasticamente para cerca de £ 4 milhões (US$ 5 milhões) na League Two e £ 10 milhões (US$ 13 milhões) na League One.

Quando você está buscando a promoção para a Championship, estamos falando de mais de £ 40 milhões (US$ 53 milhões) apenas em salários. Imagino que, nos próximos dez anos, e é isso que será necessário, o investimento provavelmente ficará em torno de £ 60 milhões a £ 70 milhões (US$ 93 milhões) se você quiser entrar na Championship.

“Depois, você tem aquele salto final para a Premier League. Isso exigiria um gasto rotineiro e contínuo de £ 50 milhões (US$ 67 milhões) com salários, além de gastos com transferências de outros £ 50 milhões e conformidade com os padrões de infraestrutura da Premier League, que não são insignificantes no contexto do Dagenham and Redbridge.

“Um projeto de 10 anos para chegar à Championship agora se transforma em um projeto de 20 anos para chegar à Premier League, com um investimento de £ 250 milhões (US$ 333 milhões) ao longo desse período de 20 anos. Isso incluiria também a infraestrutura.”

Ele acrescentou, seguindo o plano de Reynolds e Mac: “Olhando para Wrexham, Ryan e Rob não investiram apenas dinheiro em Wrexham, eles construíram uma marca de entretenimento global em torno do clube, que transformou a equipe em uma propriedade de mídia global. Imagino que KSI estará pensando nisso e isso lhe dá uma vantagem genuína ao fazê-lo.

“Com sua audiência digital e experiência comercial, particularmente por meio de empreendimentos como o Prime, você pode gerar receitas significativas fora do campo. Um documentário de sucesso provavelmente vale £ 5 milhões (US$ 7 milhões) por temporada em direitos de mídia, acrescente outros £ 5 milhões por ano em patrocínios comerciais e parcerias. No total, a economia criativa da KSI gerará entre £ 10 milhões e £ 15 milhões (US$ 20 milhões) por ano, se bem executada.

“Se KSI conseguir replicar o manual do Wrexham, então a economia se torna mais plausível. No geral, o sonho da Premier League é ambicioso, mas com a estratégia comercial certa, a jornada em si pode ser a coisa mais valiosa que resultará disso.”