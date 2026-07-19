Rabiot: “Recomeçar pelo Milan? Claro. Vou conversar com o Amorim e o Maignan depois das férias”

“Milão? Primeiro as férias, é só isso que estamos esperando desde que perdemos para a Espanha; depois, foram dias realmente difíceis do ponto de vista mental, foi difícil se concentrar para jogar essa partida. Férias merecidas, precisamos descansar bem e, depois, voltaremos, espero que o mais tarde possível.”





“Vou recomeçar no Milan? Sim, sim, claro. Depois conversaremos com o técnico e com o Maignan; vamos nos falar. Queríamos ficar tranquilos durante a Copa do Mundo e não queríamos ser incomodados por outras coisas. Agora haverá tempo para conversarmos com calma.”





“Por enquanto, não conversei com ninguém; com certeza vamos nos falar com o Amorim. Quanto ao Zidane, não há nada oficial; não sei se ele será o próximo técnico. Se ficaria feliz com ele? Claro que sim; quanto ao resto, só quero aproveitar as férias.”