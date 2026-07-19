A Copa do Mundo da França terminou mal. Eliminada pela Espanha na semifinal, a seleção de Deschamps também perdeu a disputa pelo terceiro e quarto lugares contra a Inglaterra, levando nada menos que 6 gols. Ao final da partida, o meio-campista do Milan e da França, Adrien Rabiot, falou aos microfones da DAZN e fez um balanço de sua experiência.
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Rabiot: “Recomeçar pelo Milan? Claro. Vou conversar com o Amorim e o Maignan depois das férias”
"Começamos um pouco apáticos, mas havia muita decepção depois da derrota na semifinal contra a Espanha. Fomos muito melhores no segundo tempo; poderíamos até ter empatado. Deixamos a Inglaterra jogar demais. A atitude foi ruim de se ver de fora. Isso não pode acontecer: quando você veste essa camisa, precisa dar o seu melhor, e ficou claro que alguns não estavam concentrados na partida."
“Milão? Primeiro as férias, é só isso que estamos esperando desde que perdemos para a Espanha; depois, foram dias realmente difíceis do ponto de vista mental, foi difícil se concentrar para jogar essa partida. Férias merecidas, precisamos descansar bem e, depois, voltaremos, espero que o mais tarde possível.”
“Vou recomeçar no Milan? Sim, sim, claro. Depois conversaremos com o técnico e com o Maignan; vamos nos falar. Queríamos ficar tranquilos durante a Copa do Mundo e não queríamos ser incomodados por outras coisas. Agora haverá tempo para conversarmos com calma.”
“Por enquanto, não conversei com ninguém; com certeza vamos nos falar com o Amorim. Quanto ao Zidane, não há nada oficial; não sei se ele será o próximo técnico. Se ficaria feliz com ele? Claro que sim; quanto ao resto, só quero aproveitar as férias.”
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