Rabiot e o Milan, “vamos ver”: Allegri liga, o francês pondera

Depois de uma Copa do Mundo em que vem se destacando, e na qual a França é uma das favoritas, será que Rabiot vai querer voltar a assumir o papel de líder em um Milan mais jovem, provavelmente sem Modric, que vai recomeçar pela Liga Europa e com um novo técnico? Houve um contato com Ruben Amorim, o novo técnico do Milan. O português pretende manter todos os grandes nomes.





É verdade que Rabiot ainda tem dois anos de contrato, mas também sabemos que, hoje em dia, a vontade de um jogador importante tem um peso quase decisivo na decisão de continuar ou não em um clube, ou de mudar de ares. Rabiot tem 31 anos e está no auge da carreira. E a Copa do Mundo é uma ótima vitrine para os admiradores, que já não faltam, a começar, naturalmente, por Allegri, que, depois de tê-lo treinado na Juventus e no Milan, já sonha em ver o jogador nascido em 1995 vestindo a camisa azul do Napoli.







