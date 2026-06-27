Rabiot e o Milan, “vamos ver”: Allegri liga, o francês pondera

Após a partida entre Noruega e França, Adrien Rabiot foi questionado sobre seu futuro no Milan. “Agora estou focado na Copa do Mundo, depois veremos”, respondeu o meio-campista francês, conforme noticiado pelo Sportmediaset. Contratado pelo Milan por iniciativa de Max Allegri em setembro de 2025, na reta final da janela de transferências do verão passado, o francês assinou um contrato de três anos, confiante em iniciar uma nova etapa ao lado do técnico que mais valorizou sua carreira.
Um ano depois, o mundo mudou ao redor de Rabiot: de jogador em desentendimento com o ambiente do Marselha, Rabiot teve, em nível pessoal, uma boa temporada no Milan, consolidando seu status também na seleção francesa, da qual é titular indiscutível. Acima de tudo, o Milan mudou, tendo demitido toda a diretoria e, principalmente, demitido Allegri.