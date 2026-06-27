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cm grafica rabiot allegri milan 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Rabiot e o Milan, “vamos ver”: Allegri liga, o francês pondera

Milan
Mercado da bola
A. Rabiot
M. Allegri

O francês mantém o mistério sobre seu futuro: ele ainda tem dois anos de contrato com os rossoneri, mas conta com muitos admiradores

Após a partida entre Noruega e França, Adrien Rabiot foi questionado sobre seu futuro no Milan. “Agora estou focado na Copa do Mundo, depois veremos”, respondeu o meio-campista francês, conforme noticiado pelo Sportmediaset. Contratado pelo Milan por iniciativa de Max Allegri em setembro de 2025, na reta final da janela de transferências do verão passado, o francês assinou um contrato de três anos, confiante em iniciar uma nova etapa ao lado do técnico que mais valorizou sua carreira.


Um ano depois, o mundo mudou ao redor de Rabiot: de jogador em desentendimento com o ambiente do Marselha, Rabiot teve, em nível pessoal, uma boa temporada no Milan, consolidando seu status também na seleção francesa, da qual é titular indiscutível. Acima de tudo, o Milan mudou, tendo demitido toda a diretoria e, principalmente, demitido Allegri.


  • ALLEGRI CHAMA, RABIOT DECIDE

    Depois de uma Copa do Mundo em que vem se destacando, e na qual a França é uma das favoritas, será que Rabiot vai querer voltar a assumir o papel de líder em um Milan mais jovem, provavelmente sem Modric, que vai recomeçar pela Liga Europa e com um novo técnico? Houve um contato com Ruben Amorim, o novo técnico do Milan. O português pretende manter todos os grandes nomes.


    É verdade que Rabiot ainda tem dois anos de contrato, mas também sabemos que, hoje em dia, a vontade de um jogador importante tem um peso quase decisivo na decisão de continuar ou não em um clube, ou de mudar de ares. Rabiot tem 31 anos e está no auge da carreira. E a Copa do Mundo é uma ótima vitrine para os admiradores, que já não faltam, a começar, naturalmente, por Allegri, que, depois de tê-lo treinado na Juventus e no Milan, já sonha em ver o jogador nascido em 1995 vestindo a camisa azul do Napoli.



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