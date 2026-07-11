O Milan de Ruben Amorim recomeça com Adrien Rabiot.O meio-campista,que atualmente está defendendo a França na Copa do Mundo, foi entrevistado pela Rai fora do centro de treinamento da seleção de Didier Deschamps.
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Rabiot: “Ainda não conversei com Amorim”. Mas a mãe dá a entender que ele vai ficar no Milan
"FALAREMOS DISSO MAIS TARDE"
Nascido em 1995, titular dos Bleus e autor de uma excelente campanha até agora, ele foi questionado se o novo técnico do Milan havia entrado em contato com ele nos últimos dias, e respondeu assim: “Conversaremos mais tarde...”. Rabiot quer, evidentemente, manter o foco na Copa do Mundo e na semifinal que a França enfrentará contra a Espanha, marcada para terça-feira no AT&T Stadium, em Arlington.
NO CENTRO DO PROJETO
Ao lado dele estava também sua mãe e agente, Veronique, que cuida dos interesses do filho: a Sra. Rabiot não gosta de conceder entrevistas, mas, segundo a repórter da Rai, ela deu a entender que vê o futuro do filho ainda vestindo a camisa rossonera. Assim que a Copa do Mundo terminar, o jogador conversará novamente com Amorim, que reiterará que sua intenção é, sem dúvida, colocá-lo no centro do Milan.
O NÁPOLES TENTA
Nas últimas semanas, seu nome tem sido frequentemente associado ao Napoli, que será comandado por seu grande admirador, Max Allegri; porém, sem a venda de Anguissa, os azzurri não podem fazer novas contratações para o meio-campo.
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