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“Quero confessar” – Pep Guardiola revela seu maior arrependimento no Manchester City
O gênio catalão reflete sobre o passado
Guardiola surpreendeu os torcedores na manhã desta sexta-feira ao confirmar oficialmente sua saída no final do ano, encerrando um reinado de dez anos marcado por grandes transformações. Ao relembrar suas primeiras decisões técnicas após chegar a Manchester em 2016, o técnico destacou a maneira como lidou imediatamente com o goleiro Joe Hart, que estava no clube há muito tempo.
Hart foi impiedosamente dispensado em favor de Claudio Bravo após uma campanha difícil no Campeonato Europeu, restrito a apenas uma única partida nas eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Steaua de Bucareste antes de ser emprestado.
- AFP
Guardiola confessa um profundo remorso
Refletindo sobre a natureza implacável daquela redução do elenco, o técnico de 55 anos admitiu que sua abordagem intransigente carecia de imparcialidade profissional. Em entrevista à Sky Sports, Guardiola disse: “Quero confessar uma coisa. Tenho arrependimentos. Quando se toma muitas decisões, comete-se erros.
Há um arrependimento que guardo no fundo do coração há muitos anos: não dei a Joe Hart a chance de provar seu valor, de mostrar o quão bom goleiro ele era, sabe? E eu deveria ter feito isso. Todo o respeito pelo Claudio [Bravo], respeito pelo Ederson, que foi importante quando chegou. Mas naquele momento eu deveria ter dito ‘OK, Joe, vamos tentar juntos e, se não der certo, tudo bem, mudamos’. Mas aconteceu.”
Uma visão tática inflexível levou à seleção
A decisão de deixar o jogador da seleção inglesa no banco reformulou a identidade defensiva do clube, acabando por abrir caminho para a chegada de Ederson, que passou a executar o estilo característico de Guardiola de construir jogadas a partir da defesa.
Ele acrescentou: “Às vezes, não sou justo o suficiente. Lamento por isso. Naquele momento, sou sempre teimoso nas minhas decisões, quando acredito nisso. Quando tenho dúvidas, converso com as pessoas, mas tinha 100% de certeza de que precisávamos fazer daquela maneira. O clube me apoiou nessa decisão.”
- AFP
O período sabático antecede a nova função de embaixador
Guardiola comandará o City pela última vez no domingo, contra o Aston Villa, antes de iniciar um longo período de afastamento da carreira de treinador. Depois de ter levado o clube com segurança ao segundo lugar, seu foco operacional imediato se voltará para um desfile comemorativo emocionante, que percorrerá toda a cidade na tarde de segunda-feira. Assim que sua saída estiver oficializada, o lendário técnico assumirá uma função estruturada como embaixador, trabalhando com a fundação do clube enquanto tira um tempo para se recuperar.