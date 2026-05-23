“Quero confessar” – Pep Guardiola revela seu maior arrependimento no Manchester City

Guardiola surpreendeu os torcedores na manhã desta sexta-feira ao confirmar oficialmente sua saída no final do ano, encerrando um reinado de dez anos marcado por grandes transformações. Ao relembrar suas primeiras decisões técnicas após chegar a Manchester em 2016, o técnico destacou a maneira como lidou imediatamente com o goleiro Joe Hart, que estava no clube há muito tempo.

Hart foi impiedosamente dispensado em favor de Claudio Bravo após uma campanha difícil no Campeonato Europeu, restrito a apenas uma única partida nas eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Steaua de Bucareste antes de ser emprestado.