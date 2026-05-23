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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

“Quero confessar” – Pep Guardiola revela seu maior arrependimento no Manchester City

P. Guardiola
Manchester City
J. Hart
Premier League

Pep Guardiola, técnico que está deixando o Manchester City, fez uma surpreendente confissão pessoal sobre sua década repleta de títulos no Etihad Stadium. Antes de sua emocionante última partida no comando do clube, o técnico catalão admitiu que o tratamento implacável que dispensou a um ex-ídolo da torcida continua sendo seu maior arrependimento.

  • O gênio catalão reflete sobre o passado

    Guardiola surpreendeu os torcedores na manhã desta sexta-feira ao confirmar oficialmente sua saída no final do ano, encerrando um reinado de dez anos marcado por grandes transformações. Ao relembrar suas primeiras decisões técnicas após chegar a Manchester em 2016, o técnico destacou a maneira como lidou imediatamente com o goleiro Joe Hart, que estava no clube há muito tempo.

    Hart foi impiedosamente dispensado em favor de Claudio Bravo após uma campanha difícil no Campeonato Europeu, restrito a apenas uma única partida nas eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Steaua de Bucareste antes de ser emprestado.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    Guardiola confessa um profundo remorso

    Refletindo sobre a natureza implacável daquela redução do elenco, o técnico de 55 anos admitiu que sua abordagem intransigente carecia de imparcialidade profissional. Em entrevista à Sky Sports, Guardiola disse: “Quero confessar uma coisa. Tenho arrependimentos. Quando se toma muitas decisões, comete-se erros.

    Há um arrependimento que guardo no fundo do coração há muitos anos: não dei a Joe Hart a chance de provar seu valor, de mostrar o quão bom goleiro ele era, sabe? E eu deveria ter feito isso. Todo o respeito pelo Claudio [Bravo], respeito pelo Ederson, que foi importante quando chegou. Mas naquele momento eu deveria ter dito ‘OK, Joe, vamos tentar juntos e, se não der certo, tudo bem, mudamos’. Mas aconteceu.”

  • Uma visão tática inflexível levou à seleção

    A decisão de deixar o jogador da seleção inglesa no banco reformulou a identidade defensiva do clube, acabando por abrir caminho para a chegada de Ederson, que passou a executar o estilo característico de Guardiola de construir jogadas a partir da defesa.

    Ele acrescentou: “Às vezes, não sou justo o suficiente. Lamento por isso. Naquele momento, sou sempre teimoso nas minhas decisões, quando acredito nisso. Quando tenho dúvidas, converso com as pessoas, mas tinha 100% de certeza de que precisávamos fazer daquela maneira. O clube me apoiou nessa decisão.”

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    O período sabático antecede a nova função de embaixador

    Guardiola comandará o City pela última vez no domingo, contra o Aston Villa, antes de iniciar um longo período de afastamento da carreira de treinador. Depois de ter levado o clube com segurança ao segundo lugar, seu foco operacional imediato se voltará para um desfile comemorativo emocionante, que percorrerá toda a cidade na tarde de segunda-feira. Assim que sua saída estiver oficializada, o lendário técnico assumirá uma função estruturada como embaixador, trabalhando com a fundação do clube enquanto tira um tempo para se recuperar.

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