Quero apenas o Barcelona: mensagem direta de Álvarez a Simeone

Nas últimas horas, seguiram as especulações sobre uma possível reunião frente a frente entre Álvarez e seu treinador Diego Simeone, apontada como um dos últimos passos que poderiam ajudar a destravar negociações que parecem, ao menos publicamente, completamente paralisadas.

O jornal Sport confirmou que o aguardado encontro entre o atacante e o técnico do Atlético de Madrid de fato aconteceu, e a reunião ocorreu durante a disputa da Copa do Mundo.

No dia 2 de julho passado, as duas partes se encontraram em Miami, aproveitando a visita de Simeone ao centro de treinamento da seleção argentina, para passar algum tempo com seu filho.

Nesse contexto, treinador e jogador encontraram a oportunidade ideal para discutir a difícil situação que Julián vive no atual mercado de transferências.

Segundo fontes consultadas pelo jornal, o jogador foi bastante decisivo ao transmitir seu desejo de jogar pelo Barcelona na temporada 2026-2027, e não pelo Paris Saint-Germain, nem pela Premier League, nem por qualquer outro time, pois ele só pensa em vestir a camisa catalã.

Durante esse encontro, Simeone também quis deixar claro que é treinador do clube e que precisa se comprometer e respeitar as decisões tomadas pela diretoria do Atlético de Madrid com o máximo respeito, mas que, naturalmente, não quer disputar uma temporada em um ambiente interno que não traz nenhum benefício ao grupo.