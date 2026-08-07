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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

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Quero apenas o Barcelona: mensagem direta de Álvarez a Simeone

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Os bastidores da reunião decisiva entre Álvarez e Simeone

A questão do futuro de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, entra em sua fase decisiva neste período do mercado de transferências de verão.

E o Barcelona segue convencido de que a contratação de Álvarez é possível, em coordenação permanente com o jogador argentino.

O jornal Sport informou que o Barcelona confia que a estratégia traçada há bastante tempo dará frutos com o passar da pré-temporada, e com a própria lógica do mercado de transferências se impondo ao fim e ao cabo.

Mas o Barça será obrigado a fazer um grande esforço financeiro para compensar o Atlético de Madrid, que se sente prejudicado.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Confronto decisivo em Miami

    Nas últimas horas, seguiram as especulações sobre uma possível reunião frente a frente entre Álvarez e seu treinador Diego Simeone, apontada como um dos últimos passos que poderiam ajudar a destravar negociações que parecem, ao menos publicamente, completamente paralisadas.

    O jornal Sport confirmou que o aguardado encontro entre o atacante e o técnico do Atlético de Madrid de fato aconteceu, e a reunião ocorreu durante a disputa da Copa do Mundo.

    No dia 2 de julho passado, as duas partes se encontraram em Miami, aproveitando a visita de Simeone ao centro de treinamento da seleção argentina, para passar algum tempo com seu filho.

    Nesse contexto, treinador e jogador encontraram a oportunidade ideal para discutir a difícil situação que Julián vive no atual mercado de transferências.

    Segundo fontes consultadas pelo jornal, o jogador foi bastante decisivo ao transmitir seu desejo de jogar pelo Barcelona na temporada 2026-2027, e não pelo Paris Saint-Germain, nem pela Premier League, nem por qualquer outro time, pois ele só pensa em vestir a camisa catalã.

    Durante esse encontro, Simeone também quis deixar claro que é treinador do clube e que precisa se comprometer e respeitar as decisões tomadas pela diretoria do Atlético de Madrid com o máximo respeito, mas que, naturalmente, não quer disputar uma temporada em um ambiente interno que não traz nenhum benefício ao grupo.

    • Publicidade
  • Julian AlvarezGetty Images

    O último pedido após o retorno da Coreia

    A delegação do Atlético de Madrid retornará na próxima semana, após sua aventura na Coreia do Sul, e, a partir daquele momento, será necessário resolver a longa história que se arrastou ao longo dos últimos meses.

    Em princípio, está previsto um encontro entre Julián Álvarez e seu entorno, de um lado, e Matteo Alemany e Gil Marín, de outro. 

    Nesta nova tentativa de abrir canais de diálogo com os altos dirigentes do clube madrilenho, o internacional argentino renovará seu desejo de deixar o clube e rumar ao Barcelona.

    Consciente das dificuldades que a negociação envolve, bem como do clima conturbado que se criou em torno dessa transferência, o jogador também insistirá na urgência de abrir um canal de diálogo entre os dois clubes.

    Julián pede um último esforço e a demonstração de certa generosidade, a fim de negociar uma transferência que possa beneficiar todas as partes.

    O jogador sabe que, nesse novo contexto, o Barcelona estará à altura da responsabilidade em sua proposta financeira, de modo a compensar o custo esportivo que sua saída acarretará.

    Já caso isso não aconteça, uma vez realizada ao menos esta última rodada de negociações, o jogador aceitará então que é obrigado a abrir mão de seus desejos e a se submeter à decisão do Atlético de Madrid.

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