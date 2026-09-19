Pochettino revelou que Banks ligou pessoalmente para ele para confirmar sua decisão final. Embora o técnico argentino tenha apreciado a transparência do jovem, ele ressaltou a importância de uma dedicação absoluta à seleção nacional.

"Sim, ele nos ligou. Ele disse: 'Eu decido jogar pela Alemanha'", explicou Pochettino, como citado pela CBS Sports. "Essa é uma situação com a qual precisamos lidar. Queremos jogadores que mostrem comprometimento, mas comprometimento não é 50 por cento. É 200 por cento, mas tudo bem.

"Ele foi honesto porque, toda vez que entramos em contato com ele com a possibilidade de se juntar a nós, ele dizia: 'Não, ainda estou em dúvida. Não sei se quero escolher os EUA ou a Alemanha', e ele foi honesto."