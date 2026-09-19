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Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images
Yosua Arya
Traduzido por

'Queremos jogadores sem dúvida', responde Mauricio Pochettino após Noahkai Banks recusar a USMNT para representar a Alemanha

M. Pochettino
N. Banks
Estados Unidos da América
Alemanha

Mauricio Pochettino mandou um forte recado sobre o comprometimento dos jogadores depois que o jovem zagueiro Noahkai Banks optou por representar a Alemanha em vez dos Estados Unidos. O técnico da seleção masculina dos EUA elogiou a honestidade do jogador de 19 anos, mas insistiu que só quer atletas desesperados para vestir a camisa.

  • Banks toma sua decisão sobre a seleção nacional

    O jovem Banks, do Augsburg, oficializou seu futuro internacional com a Alemanha, representando um golpe para a seleção dos Estados Unidos. O defensor de 19 anos entrou recentemente com um pedido de mudança única de associação para integrar a seleção sub-21 da Alemanha.

    Nascido em Honolulu, de pai americano e mãe alemã, Banks passou a maior parte de sua criação na Europa. Ele já representou os Estados Unidos nas categorias de base e até recebeu uma convocação para a seleção principal para amistosos contra Coreia do Sul e Japão, em setembro de 2025. No entanto, o zagueiro, muito bem avaliado, nunca fez uma partida pela equipe principal dos Estados Unidos. Sua decisão encerra uma longa investida do técnico da seleção dos Estados Unidos, Pochettino.

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  • Noahkai Banks, AugsburgGetty

    Pochettino exige comprometimento total

    Pochettino revelou que Banks ligou pessoalmente para ele para confirmar sua decisão final. Embora o técnico argentino tenha apreciado a transparência do jovem, ele ressaltou a importância de uma dedicação absoluta à seleção nacional.

    "Sim, ele nos ligou. Ele disse: 'Eu decido jogar pela Alemanha'", explicou Pochettino, como citado pela CBS Sports. "Essa é uma situação com a qual precisamos lidar. Queremos jogadores que mostrem comprometimento, mas comprometimento não é 50 por cento. É 200 por cento, mas tudo bem.

    "Ele foi honesto porque, toda vez que entramos em contato com ele com a possibilidade de se juntar a nós, ele dizia: 'Não, ainda estou em dúvida. Não sei se quero escolher os EUA ou a Alemanha', e ele foi honesto."

  • Nenhum jogador é maior do que o escudo

    A seleção dos Estados Unidos está passando por uma mudança geracional, e Pochettino está determinado a montar um elenco totalmente dedicado à causa. Ele fez um lembrete apaixonado sobre a honra envolvida em representar os Estados Unidos.

    "Queremos jogadores sem nenhuma dúvida", afirmou Pochettino. "Queremos jogadores comprometidos e desesperados para jogar pelo escudo e jogar por nós, e isso é o mais importante. Claro, é algo com que precisamos lidar porque estamos em um país em que isso acontece com frequência, mas acho que essa organização é muito forte.

    "A U.S. Soccer é uma organização que está acima de qualquer jogador, qualquer nome, qualquer atleta com dupla nacionalidade, e acho que o mais importante é que o jogador não tenha nenhuma dúvida quando se juntar a nós, que não haja dúvida de que quer morrer por essa chance."

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Observando a próxima geração de estrelas

    Com Banks fora de cogitação, Pochettino rapidamente voltou sua atenção para avaliar seu grupo de talentos domésticos. Na sexta-feira, ele esteve no clássico de Nova York ao lado do ex-técnico do Manchester City Pep Guardiola.

    O treinador da USMNT viu o New York Red Bulls garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o New York City FC. Ele observou de perto Matt Freese, do NYCFC, que foi o goleiro titular dos EUA na Copa do Mundo.

    Fundamentalmente, Pochettino também observou os adolescentes sem convocações Julian Hall e Adri Mehmeti, do RBNY. Ambos, prospectos muito bem avaliados, têm dupla nacionalidade, o que significa que a U.S. Soccer estará ansiosa para garantir sua fidelidade antes que nações rivais possam agir.

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