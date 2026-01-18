"Queremos que os jogadores sejam decisivos!" - Mikel Arteta dá recado para Viktor Gyokeres após derrapada do Arsenal contra o Nottingham Forest
Gyokeres não marca e Arsenal empata
Gyokeres viveu mais uma noite frustrante com a camisa do Arsenal. No City Ground, os Gunners deixaram escapar a chance de abrir nove pontos de vantagem na liderança da Premier League ao ficarem no empate sem gols com o Nottingham Forest.
Apesar do amplo domínio da posse de bola e de 15 finalizações ao longo dos 90 minutos, a equipe comandada por Mikel Arteta não conseguiu transformar a superioridade em gols. Após a partida, o treinador admitiu a decepção com a perda de pontos e reforçou o peso de cada rodada na disputa pelo título. “Toda semana é uma oportunidade. Queremos ganhar todos os jogos e, se tivéssemos feito isso, estaríamos em uma posição diferente. Demos um passo, menor do que o que queríamos, mas ainda assim é um passo”, afirmou aos repórteres.
- Getty Images Sport
Aviso de Arteta para Gyokeres
Gyokeres marcou apenas uma vez em suas últimas dez partidas pelo Arsenal na Premier League, e o próprio Mikel Arteta reconheceu que espera mais do atacante. Em entrevista após o jogo, o treinador reforçou a importância de ter jogadores decisivos em alto nível. “Obviamente queremos que os jogadores sejam decisivos neste nível, porque precisamos que marquem gols e criem momentos capazes de abrir a defesa e mudar o jogo. Não conseguimos fazer isso, e essa é uma responsabilidade de todos”, afirmou.
Apesar da cobrança, Arteta fez questão de dividir a responsabilidade pelo desempenho ofensivo. O técnico destacou que o Arsenal criou oportunidades suficientes para vencer, mas falhou nas finalizações. “Viemos aqui para ganhar o jogo e não conseguimos por diferentes razões. Mérito deles, porque são muito bem organizados e sabem quebrar o ritmo quando temos o domínio”, analisou. Em seguida, citou chances claras desperdiçadas por Gabriel Martinelli, Declan Rice, Mikel Merino e Bukayo Saka, além de reclamar de um pênalti não marcado. “Sem conceder um único chute no alvo, é decepcionante não vencer. Ainda assim, acho que podemos fazer melhor, especialmente em algumas áreas do ataque”, concluiu.
Por que Gyokeres está tendo dificuldades para marcar gols no Arsenal?
Antes de chegar ao Arsenal, Gyokeres construiu números expressivos pelo Sporting: foram 97 gols em 102 partidas, desempenho que levou os Gunners a investirem cerca de £64 milhões de libras na contratação do atacante. Até o momento, porém, o sueco ainda não conseguiu corresponder ao alto valor pago, e sua dificuldade para balançar as redes na Inglaterra tem sido amplamente debatida.
Um dos que analisaram o cenário foi Jamie Redknapp. Em comentário à Sky Sports, o ex-jogador apontou uma diferença tática significativa entre o Sporting e o Arsenal como fator para o rendimento abaixo do esperado. “Não vou mentir, eu não o acompanhava no Sporting toda semana, mas imagino que ele recebia muitos cruzamentos com o sistema que utilizavam, com dois pontos. Normalmente um atacante direito destro e um esquerdo canhoto, então a bola chegava com frequência para ele finalizar”, explicou. Redknapp destacou que, no Arsenal, o contexto é outro: com Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, ambos canhotos, o time tende a buscar jogadas de dentro para fora. “Em vez de cruzar de primeira, eles preferem cortar para dentro, e é aí que surge a frustração para o centroavante”, completou.
- Getty Images Sport
Inter é a próxima adversária do Arsenal
Agora, o Arsenal volta suas atenções para a Champions League, onde terá um desafio fora de casa contra a Inter de Milão, no San Siro. Gyokeres, que ainda busca maior regularidade na Premier League, tem números mais positivos na competição continental: são dois gols em quatro partidas, ambos marcados na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid, em outubro.