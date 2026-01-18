"Queremos que os jogadores sejam decisivos!" - Mikel Arteta dá recado para Viktor Gyokeres após derrapada do Arsenal contra o Nottingham Forest

Gyokeres viveu mais uma noite frustrante com a camisa do Arsenal. No City Ground, os Gunners deixaram escapar a chance de abrir nove pontos de vantagem na liderança da Premier League ao ficarem no empate sem gols com o Nottingham Forest.

Apesar do amplo domínio da posse de bola e de 15 finalizações ao longo dos 90 minutos, a equipe comandada por Mikel Arteta não conseguiu transformar a superioridade em gols. Após a partida, o treinador admitiu a decepção com a perda de pontos e reforçou o peso de cada rodada na disputa pelo título. “Toda semana é uma oportunidade. Queremos ganhar todos os jogos e, se tivéssemos feito isso, estaríamos em uma posição diferente. Demos um passo, menor do que o que queríamos, mas ainda assim é um passo”, afirmou aos repórteres.