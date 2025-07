Quem venceu e quem saiu perdendo na Eurocopa feminina 2025

Inglaterra conquista o bi em edição histórica do torneio, marcada por reviravoltas, surpresas e grandes atuações na Suíça

A Eurocopa Feminina de 2025 entrou para a história como mais uma edição emocionante, cheia de reviravoltas e recordes. A Suíça foi uma excelente anfitriã do torneio, que terminou no domingo com a Inglaterra vencendo a Espanha nos pênaltis e ficando com o título novamente. A final foi decidida apenas nas penalidades, o que combinou com o clima geral do torneio: foi a edição com mais jogos decididos nos pênaltis e na prorrogação.

Vários recordes foram quebrados: mais gols marcados, maior público da história e até uma virada histórica da Inglaterra sobre a Suécia nas quartas de final, quando saiu perdendo por 2 a 0 e virou o jogo nos últimos 11 minutos.

Enquanto a Inglaterra comemora, outras seleções voltam para casa com motivos para refletir. Veja abaixo quem saiu em alta e quem decepcionou na Euro 2025.