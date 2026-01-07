Quem vence e quem perde com a demissão de Ruben Amorim do Manchester United?

A reviravolta é impressionante, mas não chega a surpreender. Os resultados ao longo dos 14 meses de Amorim no cargo foram fracos, e a sequência de apenas três vitórias nos últimos 11 jogos do Campeonato Inglês aumentou drasticamente a pressão. Pontos importantes escaparam em partidas que pareciam ganhas contra Nottingham Forest, Tottenham, West Ham, Bournemouth e até o lanterna Wolves.

Ainda assim, Amorim talvez tivesse sobrevivido por mais algum tempo se não tivesse exposto publicamente sua insatisfação com a diretoria antes e depois do empate fora de casa contra o Leeds. O português deu a entender que havia resistência interna ao seu criticado esquema 3-4-3 e reclamou da falta de investimento para contratar jogadores capazes de fazer o sistema render. O desabafo terminou de forma contundente: “Em todos os departamentos, no scout, o diretor esportivo [Jason Wilcox] precisa fazer o trabalho dele, e eu faço o meu por 18 meses, depois seguimos em frente.”

Diante da sinalização de que não haveria reforços em janeiro, a frustração era compreensível, mas a forma como foi exposta acabou sendo um erro — especialmente porque Amorim não tinha prestígio. Apesar de ter melhorado o ambiente no vestiário, antes bastante tóxico, e de implementar um estilo de jogo mais fluido, ele também se afastou de valores históricos do clube, como priorizar jogadores da base, explorar a largura do campo e assumir riscos ofensivos.

Qualquer indício de evolução foi anulado por decisões táticas difíceis de explicar, sobretudo durante os jogos. Amorim deixa o clube com o pior aproveitamento de vitórias de um técnico do United na era Premier League: apenas 32%. Carismático e direto, ele exige padrões elevados, mas acabou sendo rígido demais e pouco versátil para triunfar no mais alto nível do futebol inglês.

Agora, com o elenco “livre”, o sentimento é de que só há espaço para melhorar. Alguns jogadores devem se beneficiar imediatamente da saída de Amorim, seja retomando vagas no time titular ou atuando em suas posições preferidas. Enquanto o clube busca um novo treinador, Darren Fletcher, técnico do sub-18, assume interinamente a equipe principal. Por outro lado, alguns atletas que eram claramente prestigiados pelo português podem enfrentar um futuro incerto.

A seguir, os principais vencedores e perdedores da decisão do United em demitir Ruben Amorim.