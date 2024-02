Quem vai ser o técnico do Corinthians contra o Santos, na Vila Belmiro, no clássico desta quarta-feira?

Com a saída de Mano Menezes do comando, auxiliar-técnico deve assumir, como interino, a equipe

Após sequência de resultados ruins, Mano Menezes deixou o comando do Corinthians apenas dois dias antes do clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (07), na Vila Belmiro. A decisão foi tomada mediante derrota em casa por 3x1, contra o Novo Horizontino, a quarta seguida da equipe no Campeonato Paulista.

Com isso, o Timão irá ao mercado em busca de um novo comandante e o nome de Márcio Zanardi, do São Bernardo, é o favorito. Contudo, Alvinegro terá que superar o impecílio de não poder contar com Zanardi para comandar a equipe no estadual.

A seguir, a GOAL detalha a situação do Corinthians na busca por um novo comandante