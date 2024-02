GOAL traça o perfil do atual comandante do Bernô, que interessa o Corinthians

Márcio Zanardi é um dos favoritos para assumir o cargo de técnico do Corinthians. O clube acertou a demissão de Mano Menezes um dia depois da derrota por 3 a 1 diante do Novorizontino, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, em plena Neo Química Arena.

Atualmente comandante do São Bernardo, Zanardi já comandou a base do clube e é velho conhecido do presidente Augusto Melo. Abaixo, a GOAL traça o perfil do técnico - e mostra como ele pode ajudar o Alvinegro, caso contratado...