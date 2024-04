Quem vai ser o próximo técnico do Vasco após demissão de Ramón Díaz?

Cruz-Maltino vai em busca de outro nome para substituir argentino de 64 anos no comando do time

Após nove meses, chegou ao fim o trabalho de Ramón Díaz no Vasco. Contratado em julho de 2023, o técnico chegou com a missão de salvar o time do rebaixamento no Brasileirão e, com muito custo, acabou conseguindo atingir o objetivo.

No entanto, em 2024, o trabalho não deslanchou como esperado e após um pesado 4 a 0 para o Criciúma em São Januário neste sábado (27), o argentino teve a sua saída anunciada minutos após o fim da partida. Filho e assistente do treinador, Emiliano Díaz também deixa as funções.

Ao todo, foram 41 jogos no comando do Cruz-Maltino, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas (50,4% de aproveitamento).

Quem vai ser o próximo técnico do Vasco? A GOAL traz para você o que se sabe até aqui...

