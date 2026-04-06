Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Diniz favorito! Quem será o próximo técnico do Corinthians após a demissão de Dorival Jr.?

Diretoria corre contra o tempo para fechar com substituto de Dorival Jr. antes de duelo decisivo na Argentina pela Libertadores

O Corinthians corre contra o tempo para definir seu novo treinador. O presidente Osmar Stabile e o executivo Marcelo Paz trabalham para anunciar o substituto de Dorival Júnior a tempo da estreia na Copa Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Platense, em Buenos Aires.

O nome prioritário é Fernando Diniz. O técnico, livre no mercado após deixar o Vasco, já foi procurado pela diretoria e tem conversas avançadas com o clube paulista. Segundo apuração do ge, há interesse mútuo e a expectativa interna é de um desfecho rápido.

A ideia no Parque São Jorge é clara: anunciar o novo comandante já nesta segunda-feira para que ele esteja à frente da equipe na Argentina.

    Preferência por Diniz

    O estilo de jogo ofensivo e ousado de Fernando Diniz agrada à maior parte da diretoria alvinegra. Internamente, a avaliação é de que o elenco tem qualidade suficiente para brigar por títulos, e que o treinador pode potencializar esse desempenho.

    Ainda assim, o nome não é unanimidade. Parte do entorno do presidente demonstra preocupação com o modelo de jogo, considerado arriscado para o atual momento do time, que vive instabilidade.

    A negociação é conduzida diretamente por Stabile e Marcelo Paz, sem interferências externas, em um cenário de pressão crescente por resultados.

    O Corinthians não vence há nove partidas, soma apenas 33% de aproveitamento no Brasileirão e estreia na principal competição do continente em meio à crise.

    Com passagem pela seleção brasileira e campeão da Libertadores com o Fluminense, Diniz também acumula experiências por Athletico-PR, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Vasco. Ele está sem clube desde fevereiro.

    Além disso, carrega uma ligação antiga com o Timão: como jogador, atuou em 50 partidas entre 1997 e 1998 e conquistou um Campeonato Paulista.

    Opções descartadas

    Segundo Paulo Vinicius Coelho, colunista do Uol, nos bastidores, a diretoria já eliminou alguns nomes da lista dos sucessores de Dorival Jr. Um deles é Tite, ídolo do clube e multicampeão.

    A avaliação interna é de que, em um eventual retorno, o protagonismo da comissão técnica estaria mais ligado ao filho e auxiliar, Matheus Bacchi, o que gera resistência no Parque São Jorge.

    Livre no mercado desde a saída do Cruzeiro, Tite chegou a ficar perto de um acerto em 2024, mas recuou por questões de saúde. Pelo Corinthians, soma 378 jogos e seis títulos, incluindo a Libertadores e o Mundial de 2012.

    Outros nomes também foram analisados e descartados. Juan Pablo Vojvoda não é visto como o perfil ideal para gerir um elenco estrelado, enquanto Marcelo Gallardo é considerado financeiramente inviável, além de vir de uma passagem recente irregular.

    Diante desse cenário, Diniz surge como o nome com menor rejeição e maior viabilidade no momento.


    Queda de Dorival Jr.

    A saída de Dorival Júnior foi confirmada no último domingo (5), após a derrota para o Internacional, na Neo Química Arena. Pressionado, o treinador não resistiu à sequência negativa e foi demitido antes mesmo de conceder entrevista coletiva.

    Contratado em 2025, ele encerra a passagem com dois títulos: a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026.

    No entanto, o desempenho recente pesou. O Corinthians não vence há nove jogos, sete deles pelo Brasileirão, e também foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Novorizontino.

    Problemas extracampo, como uma série de lesões e saídas no elenco, também impactaram o trabalho ao longo de 2026.

    Até a definição do novo treinador, o time será comandado interinamente por William Batista, técnico do sub-20, que pode estar à frente da equipe caso o acordo não seja fechado a tempo da estreia na Libertadores.

