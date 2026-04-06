Diniz favorito! Quem será o próximo técnico do Corinthians após a demissão de Dorival Jr.?

O Corinthians corre contra o tempo para definir seu novo treinador. O presidente Osmar Stabile e o executivo Marcelo Paz trabalham para anunciar o substituto de Dorival Júnior a tempo da estreia na Copa Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Platense, em Buenos Aires.
O nome prioritário é Fernando Diniz. O técnico, livre no mercado após deixar o Vasco, já foi procurado pela diretoria e tem conversas avançadas com o clube paulista. Segundo apuração do ge, há interesse mútuo e a expectativa interna é de um desfecho rápido.
A ideia no Parque São Jorge é clara: anunciar o novo comandante já nesta segunda-feira para que ele esteja à frente da equipe na Argentina.