Quem vai ser o novo técnico do Barcelona após saída de Xavi? Arteta, Klopp e até Mourinho podem ser candidatos

Eterno ídolo do clube, o agora treinador anunciou que não seguirá na Catalunha e a GOAL lista possíveis candidatos ao cargo

Após sofrer uma dura derrota de 5 a 3 para o Villarreal, Xavi desabafou em coletiva sobre o quão desafiadora é a sensação de ser técnico do Barcelona. Após nove meses no comando da equipe catalã, a conquista do Campeonato Espanhol da última temporada não parece importar mais.

O clube enfrenta grandes problemas financeiros, mas dentro de campo o Barcelona também não decepciona apenas os seus próprios torcedores. Decepciona o mundo do futebol como um todo.

Apesar de ter tido sucesso no ano passado, a campanha atual é marcada por derrotas. Incluindo uma eliminação na Copa do Rei. Por conta de todos esses fatores, Xavi anunciou que deixará o Barça após o final da temporada 2023/24, reconhecendo a necessidade de uma "mudança de ares".