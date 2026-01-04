Quem vai ser o novo técnico do Chelsea? Cesc Fàbregas, Liam Rosenior, Roberto De Zerbi e os maiores candidatos ao cargo

Sua equipe também foi vaiada ao sair do campo após o empate por 2 a 2, em casa, contra o Bournemouth na última terça-feira - o que deixou os Blues na quinta posição na tabela da Premier League, a 17 pontos dos líderes Arsenal, após uma sequência de apenas uma vitória em oito jogos.

A questão agora, claro, é quem o Chelsea contratará para substituir Maresca no comando. Muitos treinadores sem dúvida aproveitariam a oportunidade de trabalhar para um clube tão grande - e com uma das equipes jovens mais empolgantes do futebol mundial. No entanto, outros podem se desanimar com os rumores de que Maresca estava descontente com a suposta interferência da diretoria nas suas escolhas.

Com tudo isso em mente, a GOAL analisa, abaixo, os principais candidatos para o comando dos Blues...