Quem vai ser o novo técnico do Chelsea? Cesc Fàbregas, Liam Rosenior, Roberto De Zerbi e os maiores candidatos ao cargo

Estamos apenas na metade da temporada, mas o Chelsea está procurando um novo treinador após dispensar Enzo Maresca no dia de Ano Novo. Por um lado, a saída do italiano é uma surpresa, já que ele venceu tanto a Conference League quanto o Mundial de Clubes durante sua primeira temporada em Stamford Bridge. No entanto, estava claro há algum tempo que Maresca não estava completamente satisfeito no oeste de Londres, com o ex-treinador do Leicester City manifestando publicamente uma percepção de falta de apoio dentro do clube após a derrota na Liga dos Campeões para a Atalanta no mês passado

Sua equipe também foi vaiada ao sair do campo após o empate por 2 a 2, em casa, contra o Bournemouth na última terça-feira - o que deixou os Blues na quinta posição na tabela da Premier League, a 17 pontos dos líderes Arsenal, após uma sequência de apenas uma vitória em oito jogos.

A questão agora, claro, é quem o Chelsea contratará para substituir Maresca no comando. Muitos treinadores sem dúvida aproveitariam a oportunidade de trabalhar para um clube tão grande - e com uma das equipes jovens mais empolgantes do futebol mundial. No entanto, outros podem se desanimar com os rumores de que Maresca estava descontente com a suposta interferência da diretoria nas suas escolhas.

Com tudo isso em mente, a GOAL analisa, abaixo, os principais candidatos para o comando dos Blues...

  • Crystal Palace v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Oliver Glasner

    Glasner vai definitivamente acabar em uma das melhores equipes da Premier League mais cedo ou mais tarde. O austríaco tomou o futebol inglês de assalto desde que sucedeu Roy Hodgson como treinador do Crystal Palace em fevereiro de 2024. Após liderar os Eagles à sua melhor pontuação de sempre (49), ele superou essa marca em sua primeira temporada completa no Selhurst Park (53), enquanto ao mesmo tempo acabava com a espera de 120 anos do clube por um troféu ao orquestrar uma impressionante vitória por 1-0 sobre o poderoso Manchester City na final da FA Cup.

    Glasner, no entanto, está sem contrato no verão e a palavra é que ele está determinado a testar-se no mais alto nível. No entanto, é improvável que ele saia antes disso - e provavelmente não para o Chelsea também. A raiva de Glasner supostamente levou o Palace a cancelar a transferência de Marc Guehi para o Liverpool no último dia do prazo - então só se pode imaginar o que ele pensaria das idas e vindas absurdas e constantes em Stamford Bridge!

  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    7Cesc Fàbregas

    Cesc Fàbregas tem todos os atributos que o Chelsea procura em um técnico, pois é um jovem (38) treinador taticamente progressivo capaz de trabalhar dentro dos limites de um projeto muito específico. O espanhol tem feito um trabalho excepcional desde que assumiu o Como, liderando o clube de volta à Serie A e quase imediatamente estabelecendo-o como um dos melhores times para se assistir na Itália. Fàbregas também é um ex-jogador do Chelsea, tendo ajudado o clube a ganhar dois títulos em cinco anos, o que significa que ele seria uma nomeação muito popular entre os fãs.

    No entanto, como um acionista do Como, ele tem grande influência em como as coisas funcionam no Stadio Giuseppe Sinigaglia, e certamente não seria tão influente no Stamford Bridge. Também é muito difícil vê-lo deixando o clube italiano no meio da temporada, dado que eles estão a caminho de se qualificar para a competição europeia pela primeira vez na história. Portanto, embora Fàbregas pareça destinado a retornar à Premier League em algum momento, é improvável que isso aconteça este mês. Ele rejeitou a Inter de Milão e provavelmente rejeitaria qualquer abordagem do Chelsea também.

  • Coventry City v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    6Frank Lampard

    Um terceiro mandato em Stamford Bridge para Lampard não faz muito sentido - mas quando a falta de lógica foi um fator no pensamento do Chelsea? O regime anterior contratou o lendário meio-campista depois que ele levou o Derby County à final dos playoffs do Championship em 2019, enquanto Todd Boehly inexplicavelmente o trouxe de volta para o Bridge como interino em 2023. Mesmo com Lampard atualmente reconstruindo sua reputação no Coventry, simplesmente não se pode descartar o retorno do treinador de 47 anos ao Chelsea. Coisas mais estranhas já aconteceram.

    No entanto, o momento parece inadequado, pois Lampard está prestes a levar o Coventry de volta à Premier League pela primeira vez desde 2001, com o Sky Blues atualmente oito pontos à frente no topo do Championship. Além disso, enquanto os fãs ainda amam Lampard, uma parte significativa da torcida ficaria sem dúvida decepcionada se ele recebesse uma terceira chance, já que ele não seria considerado um candidato para qualquer outro grande cargo na Premier League.

  • FBL-FRA-CUP-BOURG-EN-BRESSE-MARSEILLEAFP

    5Roberto De Zerbi

    De uma perspectiva neutra, ele é o candidato mais empolgante. De Zerbi é um dos treinadores mais interessantes do jogo hoje em dia do ponto de vista tático e pode até contar com Pep Guardiola entre seus admiradores. Seu time do Brighton era um prazer de assistir em pleno funcionamento, enquanto ele também está atualmente fazendo um bom trabalho no Olympique de Marseille, que está em terceiro na Ligue 1 e razoavelmente bem posicionado para alcançar a fase eliminatória da Liga dos Campeões.

    Também sabemos que o Chelsea é fã do trabalho de De Zerbi, já que o entrevistaram antes de nomear Maresca como treinador em 2024. A questão, é claro, é que De Zerbi é muito dono de si, quer controle total sobre o que está fazendo e nunca tem medo de expressar sua opinião. Consequentemente, ele não parece ser uma boa escolha para o Chelsea - mas seu mandato seria qualquer coisa menos tedioso, isso é certo.

  • FBL-POR-LIGA-ALVERCA-PORTOAFP

    4Francesco Farioli

    Uma opção um pouco fora do comum, mas um concorrente legítimo segundo fontes confiáveis. Apesar de sua idade jovem (36 anos), Farioli há muito tempo é considerado um potencial treinador de elite na Itália, onde na verdade começou como treinador de goleiros, e já tem bastante experiência, tendo trabalhado na Turquia (Fatih Karagumruk e Alanyaspor), França (Nice) e Países Baixos (Ajax) antes de assumir seu cargo atual com o Porto, de Portugal. Farioli também é um discípulo de De Zerbi - o que explica por que o Chelsea se interessou por sua carreira.

    No entanto, vale a pena notar que, apesar de todo o seu potencial, o toscano ainda não ganhou nenhum troféu após supervisionar um dos maiores colapsos da história do futebol durante sua única temporada em Amsterdã. Farioli também rompeu relações com o Ajax após aquela conclusão chocante da temporada 2024/25 porque ele não compartilhava mais as mesmas "visões e prazos" que seus empregadores na contínua busca pelo sucesso. Tendo isso em mente, o Chelsea pode não ser o ambiente certo para ele também...

  • Coventry City v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    3Kieran McKenna

    Não teria sido uma surpresa ver McKenna assumir o Chelsea no meio de 2024. Na época, o norte-irlandês havia acabado de levar o Ipswich Town de volta à Premier League após promoções consecutivas, e os Blues não eram o único time interessado em seus serviços. O Manchester United também estava considerando trazer seu ex-assistente de volta a Old Trafford. McKenna, no entanto, optou por assinar um novo contrato em Portman Road e, embora o Ipswich tenha terminado em 19º na Premier League na temporada passada, o técnico de 39 anos ainda é muito bem-considerado em Stamford Bridge - especialmente porque parece que os Tractor Boys vão garantir um retorno imediato à primeira divisão.

    McKenna é, portanto, um forte candidato ao cargo no Chelsea. No entanto, ele não parece ser do tipo que abandona um clube lutando por uma promoção de divisão e que o apoiou firmemente durante as dificuldades da temporada passada e um início lento na atual campanha. McKenna certamente parece destinado a acabar em um grande cargo - só não agora.

  • Brentford v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Andoni Iraola

    Iraola estava em Stamford Bridge na noite de terça-feira como técnico do Bournemouth; será que ele pode ser convidado a fazer um retorno para assumir o comando do Chelsea? Certamente é uma possibilidade. Iraola era completamente desconhecido para os seguidores da Premier League quando chegou ao Vitality Stadium em 2023, mas agora é considerado um dos melhores treinadores na primeira divisão após conduzir o Bournemouth, duas vezes, a recordes de pontos do clube. O Bournemouth também é uma das equipes mais empolgantes de se assistir na Inglaterra - como sublinhado pelo empate em 2 a 2 com o Chelsea que levou à demissão de Maresca - e isso apesar do fato de que Iraola teve que lidar com a venda de vários jogadores-chave nas últimas temporadas.

    Com Antoine Semenyo agora também prestes a sair, o técnico de 43 anos seria perdoado por pelo menos ser tentado pela perspectiva de assumir um verdadeiro peso-pesado da Premier League como o Chelsea. O Bournemouth obviamente relutaria em perdê-lo nesta fase da temporada, mas é fácil entender por que figuras-chave em Stamford Bridge acreditam que contratar Iraola seria uma transição suave para o elenco, dado que sua filosofia de futebol é semelhante à de Maresca.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-BRESTAFP

    1Liam Rosenior

    A escolha óbvia e mais provável. Rosenior está atualmente no comando do clube-irmão do Chelsea, o Strasbourg, e fazendo um ótimo trabalho. Depois de assumir o cargo no Stade de la Meinau em julho de 2024, ele levou o time francês à disputa de uma competição europeia ao ficar em sétimo lugar na Ligue 1 e terminaram no topo da fase de grupos da Conference League desta temporada.

    Os torcedores do Chelsea obviamente terão suas dúvidas sobre a nomeação de um treinador jovem de 41 anos que nunca antes geriu na Premier League e foi efetivamente despedido do Hull City por causa de seu supostamente "entediante estilo de jogo". No entanto, Rosenior é muito bem visto pela diretoria dos Blues e há muito considerado um potencial sucessor de Maresca. Como um "homem da casa", o ex-lateral obviamente não teria problema com a estrutura em Stamford Bridge, tornando-o a escolha óbvia e mais provável para assumir nos próximos dias.

