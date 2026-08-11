Quem se atreve a suceder Guardiola? Maresca revela os bastidores da missão impossível

Maresca revelou que não cantou uma música de apresentação ou de boas-vindas diante dos jogadores, explicando de forma simples: "O treinador não canta".

Ele descreveu a apresentação do treinador de goleiros, Michele De Bernardin, como "muito boa", enquanto considerou a apresentação do analista Javi Molina durante a interpretação da música "My Way", de Frank Sinatra, como a pior.

E disse, rindo: "Na verdade, foi catastrófico".

A comissão técnica de Maresca conta com o argentino Willy Caballero, além de dois italianos e três espanhóis, sem contar a capacidade do próprio treinador de falar francês, o que confere à comissão técnica uma grande diversidade de idiomas.

Há também o "inglês" Danny Walker, treinador da equipe principal, que já trabalhou como auxiliar de Maresca na equipe de desenvolvimento de elite (EDS) do Manchester City, antes de acompanhá-lo mais tarde no Leicester City e no Chelsea.

Sinais de felicidade aparecem no rosto de Maresca quando ele fala sobre Walker, dizendo: "Quando vamos tomar café da manhã, pedimos feijão com torradas, e quando vamos jantar, tomamos cerveja".

E acrescentou: "Quando me juntei à equipe de desenvolvimento de elite, o Danny estava lá. Ele tinha trabalhado antes com a equipe sub-16, e depois foi transferido para ser meu auxiliar. E desde então estamos sempre juntos".

E prosseguiu: "Ele conhece bem o Nico O'Reilly e o Rico Lewis, pois os acompanhou desde a categoria sub-6 até a sub-12. Ele conhece todos eles".

E completou: "Ele é muito bom, e se destaca na supervisão dos treinos extras ao final da sessão de treinamento, quando pedimos aos jogadores que façam exercícios adicionais".

E concluiu: "É uma tarefa que exige muito esforço; se não conseguirmos vencer as partidas, todos nós voltaremos para casa".