Quem se atreve a suceder Guardiola? Maresca revela os bastidores da missão impossível

Enzo Maresca começou neste verão a descobrir a resposta para a pergunta mais difícil: como suceder a um dos maiores treinadores da história do futebol?
Maresca assumiu a missão de treinar o Manchester City como sucessor do espanhol Pep Guardiola, em um retorno ao clube no qual já havia trabalhado como auxiliar de Guardiola durante a histórica temporada 2022-2023, quando a equipe conquistou a tríplice coroa.
Guardiola deixou o Manchester City ao fim da última temporada, depois de conduzir a equipe à conquista de 17 títulos importantes, entre eles seis títulos da Premier League, além do título da Liga dos Campeões da Europa.
Com a aproximação do fim da primeira pré-temporada que comanda como treinador da equipe, Maresca sentou-se com cinco jornalistas britânicos que acompanham a delegação do Manchester City na capital sul-coreana, Seul, para falar sobre os desafios que o aguardam na próxima etapa.