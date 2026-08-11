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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

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Quem se atreve a suceder Guardiola? Maresca revela os bastidores da missão impossível

E. Maresca
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3 questões que cercam Enzo

Enzo Maresca começou neste verão a descobrir a resposta para a pergunta mais difícil: como suceder a um dos maiores treinadores da história do futebol?

Maresca assumiu a missão de treinar o Manchester City como sucessor do espanhol Pep Guardiola, em um retorno ao clube no qual já havia trabalhado como auxiliar de Guardiola durante a histórica temporada 2022-2023, quando a equipe conquistou a tríplice coroa.

Guardiola deixou o Manchester City ao fim da última temporada, depois de conduzir a equipe à conquista de 17 títulos importantes, entre eles seis títulos da Premier League, além do título da Liga dos Campeões da Europa.

Com a aproximação do fim da primeira pré-temporada que comanda como treinador da equipe, Maresca sentou-se com cinco jornalistas britânicos que acompanham a delegação do Manchester City na capital sul-coreana, Seul, para falar sobre os desafios que o aguardam na próxima etapa.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    Maresca: comparação com Guardiola não me coloca sob pressão

    Maresca afirmou: "Depois de 10 partidas, quer tenhamos conquistado 10, 20 ou 30 pontos, as pessoas vão comparar os nossos resultados com o que o Pep alcançou após 10 jogos. Mas isso não coloca nenhuma pressão sobre mim".

    E acrescentou: "Já disse isso várias vezes, seja durante o meu trabalho no Leicester City ou no Chelsea, o Pep é o melhor treinador do mundo nos últimos 15 ou 20 anos".

    E prosseguiu: "Quando ele começou a sua carreira na Espanha, todos queriam jogar no estilo do Barcelona, e quando se mudou para a Alemanha, todos queriam jogar como o Bayern de Munique, e agora ele chegou à Inglaterra e todos passaram a querer jogar como o Manchester City".

    E completou, em declarações reproduzidas pela "BBC Sport": "Alguém me perguntou se a missão de sucedê-lo é impossível. Talvez seja, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio".

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    Reunião especial com Guardiola antes de assumir a missão

    Maresca, ex-treinador do Chelsea, havia se encontrado com Guardiola em Barcelona apenas um dia antes de assinar oficialmente para assumir a missão de sucedê-lo, e aproveitou sua experiência e sua visão após os longos anos que passou dentro do clube.

    Ele explicou: "Passamos algumas horas juntos. Havíamos planejado, antes do fim da temporada aqui, passar algum tempo juntos durante as férias de verão".

    E acrescentou: "Às vezes gosto de começar com a mente limpa, sem ideias preconcebidas, para poder ver as coisas por mim mesmo. É verdade que o Pep passou muito tempo aqui e tem suas próprias opiniões, mas você precisa vir e ver as coisas por si mesmo, e então formar uma imagem completa do cenário".

    Em um movimento que visa provocar uma mudança concreta, Maresca se mudou para o escritório do ex-auxiliar de Guardiola, Pep Lijnders, na sede do clube, o escritório que fica ao lado do antigo escritório de Guardiola, que atualmente foi transformado em sala de reuniões.

  • imago-sport-1080580993.jpgNexpher Images

    Maresca revela o que fez durante os últimos meses

    Pouco tempo depois de ser nomeado técnico do Manchester City, no fim de junho, Maresca pediu desculpas ao seu antigo clube, o Chelsea, pela "confusão" causada por sua saída da equipe na metade da temporada.

    Mas o que o treinador fez durante os seis meses que antecederam sua chegada ao comando do Manchester City? Falando sobre a esposa e os quatro filhos, Maresca diz: "Tentei aproveitar para passar um pouco mais de tempo com a família".

    E acrescentou: "Todo mundo fala sobre inteligência artificial, então eu quis entender como ela funciona. Fiz dois cursos especializados (master class) para compreendê-la melhor e adquirir mais conhecimento sobre o assunto".

    A inteligência artificial tornou-se uma parte cada vez mais importante da vida cotidiana, a ponto de os próprios técnicos da Premier League começarem a explorar suas possibilidades em busca daqueles pequenos detalhes que podem fazer a diferença.

    Mas Maresca sabe que o sucesso com o Manchester City exigirá muito mais do que recorrer à inteligência artificial, sobretudo porque ele assume o cargo como sucessor de um dos maiores treinadores de sua geração.

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  • Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    As bolas paradas mudam a cara da Premier League

    Maresca acredita que a maior mudança ocorrida na Premier League nos últimos três anos, em comparação com o período em que era auxiliar de Guardiola, está no aumento da dependência das bolas paradas e na disseminação do estilo de marcação individual.

    Na última temporada, o Arsenal conquistou o título da Premier League pela primeira vez em mais de duas décadas e marcou 25 gols em bolas paradas, dos quais 19 vieram apenas de escanteios, um aspecto que o Manchester City busca "tentar aprimorar".

    Por outro lado, foram adotadas novas regras para a próxima temporada com o objetivo de acelerar o ritmo de jogo, já que os jogadores terão apenas cinco segundos para executar o tiro de meta e o lateral, e, caso ultrapassem esse tempo, a bola passa para a equipe adversária.

    Apesar de o congestionamento nas áreas e os contatos físicos durante os escanteios poderem dar a impressão de que o aspecto técnico regrediu, Maresca ainda considera que a Premier League é o "melhor campeonato" do mundo e reúne os "melhores jogadores".

    Ele disse: "Isso se deve à qualidade dos jogadores, à competência dos treinadores e à organização diferenciada da Premier League. Tudo é completamente diferente em comparação com as ligas de outros países".

    E acrescentou: "Que campeonato pode competir com a Premier League? A Espanha? Sim, há o Barcelona e o Real Madrid, mas os demais times não alcançam esse nível. Já aqui, temos seis times que disputam praticamente todos no mais alto patamar".

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    Eu não canto, mas a comissão técnica de Maresca fez isso

    Maresca revelou que não cantou uma música de apresentação ou de boas-vindas diante dos jogadores, explicando de forma simples: "O treinador não canta".

    Ele descreveu a apresentação do treinador de goleiros, Michele De Bernardin, como "muito boa", enquanto considerou a apresentação do analista Javi Molina durante a interpretação da música "My Way", de Frank Sinatra, como a pior.

    E disse, rindo: "Na verdade, foi catastrófico".

    A comissão técnica de Maresca conta com o argentino Willy Caballero, além de dois italianos e três espanhóis, sem contar a capacidade do próprio treinador de falar francês, o que confere à comissão técnica uma grande diversidade de idiomas.

    Há também o "inglês" Danny Walker, treinador da equipe principal, que já trabalhou como auxiliar de Maresca na equipe de desenvolvimento de elite (EDS) do Manchester City, antes de acompanhá-lo mais tarde no Leicester City e no Chelsea.

    Sinais de felicidade aparecem no rosto de Maresca quando ele fala sobre Walker, dizendo: "Quando vamos tomar café da manhã, pedimos feijão com torradas, e quando vamos jantar, tomamos cerveja".

    E acrescentou: "Quando me juntei à equipe de desenvolvimento de elite, o Danny estava lá. Ele tinha trabalhado antes com a equipe sub-16, e depois foi transferido para ser meu auxiliar. E desde então estamos sempre juntos".

    E prosseguiu: "Ele conhece bem o Nico O'Reilly e o Rico Lewis, pois os acompanhou desde a categoria sub-6 até a sub-12. Ele conhece todos eles".

    E completou: "Ele é muito bom, e se destaca na supervisão dos treinos extras ao final da sessão de treinamento, quando pedimos aos jogadores que façam exercícios adicionais".

    E concluiu: "É uma tarefa que exige muito esforço; se não conseguirmos vencer as partidas, todos nós voltaremos para casa".

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Quem usa a braçadeira de capitão do Manchester City?

    Falando sobre os jogadores ingleses, Maresca escolherá pessoalmente o próximo capitão do Manchester City após a saída de Bernardo Silva, e também deseja ter um jogador formado no clube dentro do grupo de líderes.

    O grupo de líderes conta atualmente com Rúben Dias, o principal candidato a usar a braçadeira de capitão, ao lado de Erling Haaland e Rodri, que busca partir para o Barcelona.

    Mas será que o atacante norueguês representa um forte candidato a usar a braçadeira de capitão? Maresca disse: "Erling foi um dos primeiros jogadores a me enviar uma mensagem de boas-vindas quando cheguei ao clube".

    E acrescentou: "No Leicester City e no Chelsea, eu tinha uma regra que dizia que, quando marcávamos um gol, o capitão deveria vir até o banco de reservas, não para comemorar, mas para receber instruções. E se fosse ele quem marcasse o gol, poderia comemorar".

    E prosseguiu em tom de brincadeira: "Se Erling se tornar capitão, teremos um problema. Você consegue imaginar isso? Se assistiu à partida contra a equipe de estrelas da liga coreana na quarta-feira, notou que Rúben se dirigiu ao banco de reservas depois de marcar o primeiro gol".

    E explicou: "Acredito que, mesmo que seja uma questão de apenas dois ou três minutos, sempre há algo que precisa ser ajustado. No momento, temos três ou quatro jogadores no grupo de líderes, e nos falta um jogador. Já em relação à situação de Rodri, veremos o que vai acontecer".

    Definir o novo capitão do Manchester City, resolver o futuro de Rodri e escolher a escalação titular que enfrentará o Arsenal na partida da Supercopa da Inglaterra no domingo são todas grandes decisões que aguardam Maresca no início de sua nova missão.

    Entre o pesado legado de Guardiola, a tentativa de desenvolver o estilo do time e o trato com um elenco repleto de estrelas, Maresca começa a se adaptar a um dos maiores e mais difíceis cargos do mundo do futebol.

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