Quem são os times com mais vices em Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e os principais estaduais

Nem sempre chegar à final termina em festa. Ao longo das décadas, o futebol brasileiro acumulou campanhas marcantes que terminaram a um passo do título — e alguns clubes passaram a conviver com essa recorrência mais do que outros.

Esta pesquisa parte justamente desse ponto: mapear quais são os times que mais vezes bateram na trave nas principais competições do país e do continente. O levantamento considera os vices nas quatro frentes mais simbólicas do calendário: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores da América e os principais estaduais.

Veja a seguir...