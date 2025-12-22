+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport
Bruna Lima e Felipe Proença

Quem são os times com mais vices em Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e os principais estaduais

Confira os times que mais ficaram no quase nas principais competições do país e na maior do continente

Nem sempre chegar à final termina em festa. Ao longo das décadas, o futebol brasileiro acumulou campanhas marcantes que terminaram a um passo do título — e alguns clubes passaram a conviver com essa recorrência mais do que outros.

Esta pesquisa parte justamente desse ponto: mapear quais são os times que mais vezes bateram na trave nas principais competições do país e do continente. O levantamento considera os vices nas quatro frentes mais simbólicas do calendário: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores da América e os principais estaduais.

Veja a seguir...

  • Jorge Sampaoli treino Santos 2019Ivan Storti/Santos FC

    Brasileirão unificado

    • Santos - 8 (1959, 1966, 1983, 1995, 2003, 2007, 2016 e 2019)
    • Internacional - 8 (1967, 1968, 1988, 2005, 2006, 2009, 2020 e 2022)
    • São Paulo - 6 (1971, 1973, 1981, 1989, 1990 e 2014)
    • Palmeiras - 6 (1970, 1978, 1997, 2017, 2024 e 2025)
    • Cruzeiro - 5 (1969, 1974, 1975, 1998 e 2010)
    • Atlético-MG - 5 (1977, 1980, 1999, 2012 e 2015)
    • Vasco - 4 (1965, 1979, 1984 e 2011)
    • Grêmio - 4 (1982, 2008, 2013 e 2023)
    • Corinthians - 3 (1976, 1994 e 2002)
    • Botafogo - 3 (1962, 1972 e 1992)
    • Flamengo - 3 (1964, 2018 e 2021)
    • Bahia - 2 (1961 e 1963)
    • Fortaleza - 2 (1960 e 1968)
    • Guarani - 2 (1986 e 1987)
    • São Caetano - 2 (2000 e 2001)
    • Fluminense - 1 (1937)
    • Náutico - 1 (1967)
    • Bangu - 1 (1985)
    • RB Bragantino - 1 (1991)
    • Vitória - 1 (1993)
    • Portuguesa - 1 (1996)
    • Athletico-PR - 1 (2004)
  • Rodrigo Caio - São Paulo - 2014Rubens Chiri/saopaulofc.net

    Brasileirão desde 1971

    • São Paulo - 6 (1971, 1973, 1981, 1989, 1990 e 2014)
    • Santos - 6 (1983, 1995, 2003, 2007, 2016 e 2019)
    • Internacional - 6 (1988, 2005, 2006, 2009, 2020 e 2022)
    • Atlético-MG - 5 (1977, 1980, 1999, 2012 e 2015)
    • Palmeiras - 5 (1978, 1997, 2017, 2024 e 2025)
    • Cruzeiro - 4 (1974, 1975, 1998 e 2010)
    • Grêmio - 4 (1982, 2008, 2013 e 2023)
    • Corinthians - 3 (1976, 1994 e 2002)
    • Vasco - 3 (1979, 1984 e 2011)
    • Botafogo - 2 (1972 e 1992)
    • Flamengo - 2 (2018 e 2021)
    • Guarani - 2 (1986 e 1987)
    • São Caetano - 2 (2000 e 2001)
    • Bangu - 1 (1985)
    • RB Bragantino - 1 (1991)
    • Vitória - 1 (1993)
    • Portuguesa - 1 (1996)
    • Athletico-PR - 1 (2004)
  • Keiller, pelo Internacional, 2022Ricardo Duarte/SC Internacional

    Brasileirão de pontos corridos

    • Internacional - 5 (2005, 2006, 2009, 2020 e 2022)
    • Santos - 4 (2003, 2007, 2016 e 2019)
    • Grêmio - 3 (2008, 2013 e 2023)
    • Palmeiras - 3 (2017, 2024 e 2025)
    • Atlético-MG - 2 (2012 e 2015)
    • Flamengo - 2 (2018 e 2021)
    • Athletico-PR - 1 (2004)
    • Cruzeiro - 1 (2010)
    • Vasco - 1 (2011)
    • São Paulo - 1 (2014)

  • Copa do Brasil

    • Flamengo - 5 (1997, 2003, 2004, 2017 e 2023)
    • Grêmio - 4 (1991, 1993, 1995 e 2020)
    • Corinthians - 4 (2001, 2008, 2018 e 2022)
    • Fluminense - 2 (1992 e 2005)
    • Coritiba - 2 (2011 e 2012)
    • Cruzeiro - 2 (1998 e 2014)
    • Internacional - 2 (2009 e 2019)
    • Athletico-PR - 2 (2013 e 2021)
    • Atlético-MG - 2 (2016 e 2024)
    • Vasco - 2 (2006 e 2025)
    • Sport - 1 (1989)
    • Goiás - 1 (1990)
    • Ceará - 1 (1994)
    • Palmeiras - 1 (1996)
    • Botafogo - 1 (1999)
    • São Paulo - 1 (2000)
    • Brasiliense - 1 (2002)
    • Figueirense - 1 (2007)
    • Vitória - 1 (2010)
    • Santos - 1 (2015)

  • Libertadores

    • Palmeiras - 4 (1961, 1968, 2000 e 2025)
    • São Paulo - 3 (1974, 1994 e 2006)
    • Grêmio - 2 (1984 e 2007)
    • Cruzeiro - 2 (1977 e 2009)
    • Santos - 2 (2003 e 2020)
    • Athletico-PR - 2 (2005 e 2022)
    • Internacional - 1 (1980)
    • São Caetano - 1 (2002)
    • Fluminense - 1 (2008)
    • Flamengo - 1 (2021)
    • Atlético-MG - 1 (2024)

  • Campeonato Paulista

    Palmeiras - 27 (1917, 1919, 1921, 1922, 1923, 1931, 1935, 1937, 1939, 1949, 1951, 1953, 1954, 1961, 1964, 1965, 1969, 1970, 1971, 1986, 1992, 1995, 1999, 2015, 2018, 2021 e 2025)

  • Campeonato Carioca

    Flamengo - 35 (1912, 1913, 1919, 1922, 1923, 1924, 1932, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1952, 1958, 1961, 1962, 1966, 1968, 1969, 1973, 1977, 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992, 1994, 1995, 1998, 2010, 2013, 2022 e 2023)

  • Campeonato Gaúcho

    28 (1919, 1920, 1925, 1930, 1933, 1935, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1984, 1991, 1992, 1997, 2000, 2009, 2011, 2014, 2015 e 2025)

  • Campeonato Mineiro

    Atlético-MG - 39 (1916, 1917, 1918, 1921, 1923, 1928, 1929, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1948, 1951, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1993, 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019)

  • Campeonato Pernambucano

    Náutico - 32 (1926, 1931, 1942, 1944, 1946, 1955, 1956, 1958, 1959, 1961, 1970, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2005, 2008, 2009, 2010, 2014, 2019 e 2024)

  • Campeonato Baiano

    Vitória - 29 (1906, 1907, 1911, 1912, 1942, 1947, 1950, 1951, 1958, 1959, 1962, 1966, 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1981, 1988, 1993, 1994, 1998, 2006, 2011, 2012, 2014, 2018 e 2025)

  • Campeonato Cearense

    Fortaleza - 28 (1922, 1925, 1929, 1936, 1941, 1944, 1950, 1958, 1968, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1984, 1986, 1988, 1990, 1997, 2002, 2006, 2012, 2014, 2018, 2024 e 2025)

  • Campeonato Goiano

    Goiás - 24 (1945, 1951, 1953, 1956, 1960, 1964, 1973, 1974, 1977, 1978, 1980, 1982, 1988, 1992, 1993, 2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2014, 2019, 2022 e 2023)

  • Campeonato Paranaense

    Coritiba - 23 (1919, 1920, 1924, 1936, 1943, 1944, 1945, 1950, 1962, 1970, 1977, 1983, 1984, 1990, 1995, 1996, 1998, 2000, 2005, 2015, 2016, 2018 e 2020)

  • Campeonato Catarinense

    Criciúma - 10 (1980, 1981, 1982, 1987, 1994, 2001, 2002, 2007, 2008 e 2011)

    Avaí - 10 (1925, 1940, 1949, 1951, 1972, 1977, 1985, 1992, 1999 e 2017)

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

