Quem pode ganhar espaço na seleção de Ancelotti para a Copa de 2030

No gol, a renovação é urgente. Todos os convocados de 2026 estarão acima dos 36 anos na próxima Copa, Weverton com 42, Ederson com 36 e o titular Alisson com 37. Os nomes testados no ciclo anterior que devem ganhar novas chances são John, do Nottingham Forest (30 anos), Hugo Souza, do Corinthians (27), e Bento, do Al Nassr (27). Carlos Miguel, do Palmeiras (27), também está no radar.

Na zaga, Vitor Reis, ex-Palmeiras e pertencente ao Manchester City (20 anos), é acompanhado de perto. Alexsandro, do Lille (26), chegou a ser titular com Ancelotti e teve boas atuações, mas perdeu a Copa por lesões, e deve ter nova chance no ciclo.

Nas laterais, Wesley, que perdeu o Mundial por contusão, é nome certo com apenas 22 anos. Kaiki Bruno, recém-vendido pelo Cruzeiro ao Como, da Itália (23 anos), e Vanderson, do Monaco (25), também devem aparecer nas próximas convocações.

No meio-campo, dois nomes disputaram uma vaga entre os 26 até o fim e seguem no radar: Andrey Santos, do Chelsea (22 anos), e Gabriel Sara, do Galatasaray (27). Breno Bidon, do Corinthians, e Marcos Antônio, do São Paulo, são muito bem avaliados internamente e não seriam surpresa se convocados.

No ataque, um nome menos conhecido do grande público também está sendo observado pela comissão: Alisson, de 23 anos, contratado pelo Napoli em 2026 após se destacar no Sporting de Portugal. Revelado pelo Vitória com passagens por Náutico e Figueirense antes de chegar à Europa, ele é uma das apostas para os lados do campo. Vitor Roque, do Palmeiras, completa a lista de nomes acompanhados de perto.