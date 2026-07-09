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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Quem pode ganhar espaço na seleção de Ancelotti para a Copa de 2030

Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo

Com Ancelotti confirmado, nova geração tem quatro anos para amadurecer, e alguns nomes já estão no radar desde antes da eliminação

"Esta derrota não é o fim, mas o princípio de um novo ciclo." A frase de Carlo Ancelotti após a eliminação para a Noruega resume o momento da seleção brasileira. O técnico italiano já chegou aos Estados Unidos com o contrato renovado e os olhos em 2030 — quando terá, pela primeira vez, um ciclo completo para entregar o tão sonhado hexacampeonato, na Copa disputada em Espanha, Portugal e Marrocos.

O mapeamento do novo elenco já estava em andamento antes mesmo do fim do torneio. Alguns nomes foram testados justamente pensando no futuro. Outros surgiram durante a própria Copa. A renovação começa agora.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Figurinhas repetidas

    Dos 26 convocados para o Mundial, oito ainda terão 30 anos ou menos em 2030. A dupla mais jovem é a mais animadora: Endrick e Rayan disputaram sua primeira Copa ainda como sub-20 e chegarão à próxima edição com apenas 23 anos.

    Rayan foi um dos casos que mais agradou à comissão técnica, não por acaso, ganhou a titularidade após a lesão de Raphinha. Luiz Henrique, que perdeu espaço ao longo do torneio, não está descartado e chegará a 2030 com 29 anos.

    No ataque, a juventude é o maior patrimônio da Seleção. Igor Thiago, Gabriel Martinelli e Vinícius Júnior chegarão todos com 29 anos à próxima Copa. Matheus Cunha, titular em 2026, estará com 31. Ancelotti ainda conta com os retornos de Rodrygo, de 25 anos, e Estêvão, de 19, dupla que tinha grandes chances de ser titular em 2026 e perdeu o torneio por lesão.

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  • Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sangue novo para 2030

    No gol, a renovação é urgente. Todos os convocados de 2026 estarão acima dos 36 anos na próxima Copa, Weverton com 42, Ederson com 36 e o titular Alisson com 37. Os nomes testados no ciclo anterior que devem ganhar novas chances são John, do Nottingham Forest (30 anos), Hugo Souza, do Corinthians (27), e Bento, do Al Nassr (27). Carlos Miguel, do Palmeiras (27), também está no radar.

    Na zaga, Vitor Reis, ex-Palmeiras e pertencente ao Manchester City (20 anos), é acompanhado de perto. Alexsandro, do Lille (26), chegou a ser titular com Ancelotti e teve boas atuações, mas perdeu a Copa por lesões, e deve ter nova chance no ciclo.

    Nas laterais, Wesley, que perdeu o Mundial por contusão, é nome certo com apenas 22 anos. Kaiki Bruno, recém-vendido pelo Cruzeiro ao Como, da Itália (23 anos), e Vanderson, do Monaco (25), também devem aparecer nas próximas convocações.

    No meio-campo, dois nomes disputaram uma vaga entre os 26 até o fim e seguem no radar: Andrey Santos, do Chelsea (22 anos), e Gabriel Sara, do Galatasaray (27). Breno Bidon, do Corinthians, e Marcos Antônio, do São Paulo, são muito bem avaliados internamente e não seriam surpresa se convocados.

    No ataque, um nome menos conhecido do grande público também está sendo observado pela comissão: Alisson, de 23 anos, contratado pelo Napoli em 2026 após se destacar no Sporting de Portugal. Revelado pelo Vitória com passagens por Náutico e Figueirense antes de chegar à Europa, ele é uma das apostas para os lados do campo. Vitor Roque, do Palmeiras, completa a lista de nomes acompanhados de perto.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Veteranos em transição

    No outro extremo, sete jogadores do Mundial de 2026 chegarão a 2030 acima dos 36 anos, alguns próximos dos 40. Neymar, que já indicou aposentadoria da Seleção, estará com 38, assim como Danilo e Casemiro.

    Entre os veteranos, os que têm mais chance de seguir sendo convocados e liderar a transição, no papel que Danilo e Casemiro exerceram em 2026, são Alisson e Marquinhos, que terá 36 anos na próxima Copa.

    O novo ciclo começa oficialmente em setembro, com até três amistosos na Data Fifa. Os dois primeiros estão encaminhados para serem contra a Austrália, dias 25, em Townsville, e 29, em Brisbane. O terceiro acontece no início de outubro, em Singapura ou Qatar.

    A seleção recomeça. Com o mesmo técnico, um elenco em construção, e quatro anos para acertar.

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