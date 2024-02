Quem o Botafogo enfrenta na pré-Libertadores 2024?

Equipe carioca terminou o Brasileirão na quinta colocação e disputará a fase preliminar da competição sul-americana

Após o fim da disputa do Campeonato Brasileiro, que terminou de maneira frustrante para o torcedor do Botafogo, é hora de se programar para a temporada de 2024. Com a sequência de 11 jogos sem vencer nas últimas rodadas da Série A, o Glorioso acabou ficando de fora do G-4 da competição, e disputará a pré-Libertadores em 2024.

A fase preliminar terá início no dia 7 de fevereiro, mas os representantes brasileiros, Botafogo e RB Bragantino, entram apenas na segunda fase, que ocorrerá entre os dias 21 e 28. Caso se classifiquem, terão que passar ainda pela terceira fase, que será disputada entre 6 e 13 de março.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo o que você precisa saber sobre o caminho do Alvinegro rumo à fase de grupos da Libertadores...

