Quem nunca? Pep Guardiola faz alerta a jogadores do Manchester City para que não engordem no Natal
Pausa de Natal: Manchester City tem uma semana entre os jogos
Embora esta época do ano seja sempre intensa para os jogadores profissionais na Inglaterra, o Manchester City entrou em uma pausa de uma semana após uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o ameaçado de rebaixamento West Ham, no Etihad Stadium.
O atacante norueguês Erling Haaland marcou dois gols na partida, enquanto Tijjani Reijnders também deixou o seu. Ainda assim, Guardiola não se mostrou particularmente impressionado com a atuação. Exigente por natureza, o treinador cobra nada menos do que o máximo de si mesmo e daqueles que trabalham sob seu comando.
- Getty
Exigências alimentares: jogadores do Manchester City serão pesadas no dia de Natal
Ele revelou, após somar três pontos contra os Hammers, que o elenco seria convocado para treinar já no dia seguinte. Os jogadores também estarão no campus do Etihad no dia do Natal, com verificações para garantir que ninguém tenha relaxado no rígido regime alimentar.
Ao comentar a vitória sobre o West Ham, Guardiola disse aos repórteres: “Os jogadores me pediram um dia de folga amanhã, eu disse não, porque vocês não jogaram bem o suficiente.”
O treinador também falou sobre as pesagens marcadas para o dia 25 de dezembro, mesmo com três dias de folga concedidos a partir de segunda-feira: “Ontem, eles foram pesados e estava tudo perfeito, mas quando voltarem no dia 25, serão pesados novamente para ver se não voltam mais gordos. No momento em que chegarem depois dos três dias (de folga), quero ver como eles voltam. Estarei lá controlando quantos quilos eles ganharam.”
Aviso: jogadores do Manchester City podem ficar fora dos relacionados
Guardiola já deixou jogadores fora da equipe por estarem acima do peso. O caso mais emblemático foi o de Kalvin Phillips, que teria ganhado alguns quilos durante uma viagem a Nova York após a Copa do Mundo de 2022.
O renomado técnico do Manchester City alertou que medidas semelhantes serão adotadas no fim de 2025 caso alguém resolva desafiar sua autoridade. O ex-treinador de Barcelona e Bayern de Munique afirmou: “Eles podem comer, mas eu quero controlá-los. Tenho de fazer uma lista de relacionados no dia 27. Se um jogador está em forma agora, mas volta com três quilos a mais, ele ficará em Manchester. Não viajará para enfrentar o Nottingham Forest.”
Apesar do rigor, Guardiola planeja uma pausa no período festivo, com tempo reservado para ficar em casa ao lado do pai, de 94 anos. Ele comentou: “Amanhã estou indo para Barcelona. Recomendo que você vá também, a comida é excelente. Estarei com minha família e com champanhe.”
- Getty
Guardiola admite que é um 'desastre' com as exigências aos jogadores
Guardiola até pode relaxar um pouco, afinal não é ele quem entra em campo. Ainda assim, espera muito mais daqueles que o farão quando o Manchester City visitar o City Ground. O treinador comentou sobre a atuação contra o West Ham, que, em sua avaliação, pode ser drasticamente melhorada: “Eu não digo uma palavra do que disse hoje para fazê-los sentir algo específico. É a verdade. Sou muito bom em ler o que acontece no jogo, onde estão os espaços, etc. No resto, sou um desastre, eu sei disso."
Os jogadores não estavam nas posições certas. Se estivessem, poderíamos criar mais. Em parte, talvez seja porque alguns são novos. O Bernardo é talvez o único que está aqui há muitos anos, mas os outros não. Vamos lá, eles têm que fazer isso. Nesse nível, eles têm que fazer isso.”
O elenco do City provavelmente ficará aliviado em não ver o treinador por alguns dias — algo que o próprio Guardiola admitiu. Ele acrescentou: “Você sabe como é para os jogadores ver o treinador todos os dias? É muito difícil. Eles precisam estar com suas famílias e esquecer o futebol.”
Rapidamente, porém, a atenção voltará para a busca por pontos preciosos, já que o City viaja para Nottingham ocupando a vice-liderança, dois pontos atrás do Arsenal, líder da Premier League. O objetivo é retomar o título doméstico, conquistado pelo Liverpool na temporada 2024/25.