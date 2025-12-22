Quem nunca? Pep Guardiola faz alerta a jogadores do Manchester City para que não engordem no Natal

Guardiola até pode relaxar um pouco, afinal não é ele quem entra em campo. Ainda assim, espera muito mais daqueles que o farão quando o Manchester City visitar o City Ground. O treinador comentou sobre a atuação contra o West Ham, que, em sua avaliação, pode ser drasticamente melhorada: “Eu não digo uma palavra do que disse hoje para fazê-los sentir algo específico. É a verdade. Sou muito bom em ler o que acontece no jogo, onde estão os espaços, etc. No resto, sou um desastre, eu sei disso."

Os jogadores não estavam nas posições certas. Se estivessem, poderíamos criar mais. Em parte, talvez seja porque alguns são novos. O Bernardo é talvez o único que está aqui há muitos anos, mas os outros não. Vamos lá, eles têm que fazer isso. Nesse nível, eles têm que fazer isso.”

O elenco do City provavelmente ficará aliviado em não ver o treinador por alguns dias — algo que o próprio Guardiola admitiu. Ele acrescentou: “Você sabe como é para os jogadores ver o treinador todos os dias? É muito difícil. Eles precisam estar com suas famílias e esquecer o futebol.”

Rapidamente, porém, a atenção voltará para a busca por pontos preciosos, já que o City viaja para Nottingham ocupando a vice-liderança, dois pontos atrás do Arsenal, líder da Premier League. O objetivo é retomar o título doméstico, conquistado pelo Liverpool na temporada 2024/25.