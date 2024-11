Quem vai ser o novo técnico do Santos após demissão de Fábio Carille

Após a demissão de Carille, Peixe mira possíveis substitutos no mercado

Fábio Carille não comandará o Santos no retorno da equipe à Série A, em 2025. A derrota para o CRB, seguida por protestos da torcida, foi o estopim para o fim do ciclo de Carille no clube. Apesar de conquistar o acesso à Série A e o título da Série B, a relação do técnico com a torcida e a diretoria se tornou insustentável. Carille renovou automaticamente seu contrato até 2025, após o acesso, mas a pressão pela sua saída só aumentou até sacramentar sua saída.

A rescisão do contrato terá um custo de aproximadamente R$ 2,5 milhões, mas o Santos optou por seguir em frente com uma mudança. Em sua passagem pelo clube, Carille comandou o Santos em 53 jogos, com 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Ele também levou o time à final do Campeonato Paulista. Agora, alguns nomes começam a ser ventilados para assumir o comando do clube recém-promovido à primeira divisão.