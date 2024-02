Em busca de treinador, Botafogo procura Pepa, ex-Cruzeiro

Técnico português recusou a investida por estar focado no projeto do Al Ahli

Em busca de treinador após demitir Tiago Nunes, o Botafogo procurou o português Pepa, que trabalhou no Cruzeiro em 2023. Segundo soube a GOAL, no entanto, o técnico recusou a investida por estar focado no projeto do Al Ahli, do Catar.

Esta não foi a primeira vez que Pepa foi procurado por um clube brasileiro desde que saiu do Cruzeiro. São Paulo e Cuiabá também chegaram a fazer contato com o português, que se manteve firme na decisão de seguir no Al Ahli.