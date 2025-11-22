+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Lanús e Atlético-MG, pela final da Copa Sul-Americana 2025

Lanús conquista a Copa Sul-Americana de 2025 nos pênaltis, com destaque para Nahuel Losada, que defendeu três cobranças decisivas

No duelo decisivo da final da Copa Sul-Americana de 2025, Lanús e Atlético-MG empataram no tempo normal e na prorrogação, levando a decisão para as cobranças de pênaltis. Ao todo, foram 14 cobranças, mas o goleiro Nahuel Losada brilhou e se tornou o herói da noite ao defender três penalidades, garantindo a vitória do time argentino.

O título ficou com Lanús após Vitor Hugo, do Atlético-MG, desperdiçar a última cobrança, que deu a taça ao time argentino. A atuação de Losada foi determinante para a segunda conquista do time argentino na competição.

  • Walter Bou Lanus Copa Sudamericana 15052024Getty Images

    Lanús: Walter Bou - PERDEU

    *cobrança defendida por Éverson

  • Atletico Mineiro v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Atlético-MG: Hulk - PERDEU

    *cobrança defendida por Nahuel Losada

  • FBL-PARAGUAY-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIRO-PRESSERAFP

    Lanús: Carlos Izquierdoz - ACERTOU

  • Vasco Da Gama v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Atlético-MG: Gustavo Scarpa - ACERTOU

  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Lanús: Sasha Marcich - ACERTOU

  • Igor Gomes comemora gol marcado em Atlético-MG x Alianza Lima, pela Copa Libertadores, 03/05/2023Getty Images

    Atlético-MG: Igor Gomes - ACERTOU

  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Lanús: Dylan Aquino - ACERTOU

  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIROAFP

    Atlético-MG: Biel Teixeira - PERDEU

    *cobrança defendida por Nahuel Losada

  • Lanus v Fluminense - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Lanús: Lautaro Acosta - PERDEU

    * cobrança isolada

  • Palmeiras v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Atlético-MG: Éverson - ACERTOU

  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIROAFP

    Lanús: Agustín Cardozo - ACERTOU

  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIRO-TRAININGAFP

    Atlético-MG: Alexsander - ACERTOU

  • FBL-SUDAMERICANA-LANUS-CCORDOBAAFP

    Lanús: Franco Watson - ACERTOU

  • FBL-SUDAMERICANA-MINEIRO-DELVALLEAFP

    Atlético-MG: Vitor Hugo - PERDEU

    *cobrança defendida por Nahuel Losada

