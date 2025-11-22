Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Lanús e Atlético-MG, pela final da Copa Sul-Americana 2025

No duelo decisivo da final da Copa Sul-Americana de 2025, Lanús e Atlético-MG empataram no tempo normal e na prorrogação, levando a decisão para as cobranças de pênaltis. Ao todo, foram 14 cobranças, mas o goleiro Nahuel Losada brilhou e se tornou o herói da noite ao defender três penalidades, garantindo a vitória do time argentino.

O título ficou com Lanús após Vitor Hugo, do Atlético-MG, desperdiçar a última cobrança, que deu a taça ao time argentino. A atuação de Losada foi determinante para a segunda conquista do time argentino na competição.