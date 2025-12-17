Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Flamengo e PSG, pela Copa Intercontinental 2025

Nesta quarta-feira (17), o Flamengo perdeu a final da Copa Intercontinental de 2025 para o Paris Saint-Germain, nos pênaltis, após o placar de 1 a 1 no tempo regulamentar. Com o resultado de 2 a 1 nas penalidades máximas, os franceses levantaram a taça pela primeira vez em sua história. Eles se classificaram para a competição ao se sagrarem campeões da Liga dos Campeões da temporada 2024/25 — também uma conquista inédita para o clube.
Já o Flamengo chega na Copa Intercontinental 2025 por ter sido campeão da Copa Conmebol Libertadores em cima do Palmeiras, por 1 a 0. Nas quartas de final do torneio intercontinental, o Rubro-Negro ganhou do Cruz Azul, do México, por 2 a 1, enquanto na semifinal ganharam do Pyramids, do Egito, por 2 a 0.
Esta foi a primeira vez que um time brasileiro foi aos pênaltis contra um time europeu na final da Copa Intercontinental (antes chamado de Mundial de Clubes).
Abaixo, veja quem converteu e quem errou a cobrança na disputa de pênaltis.
