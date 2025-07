Quem fez gol e quem perdeu pênalti na disputa entre Atlético-MG e Atlético Bucaramanga, pelos playoffs da Copa Sul-Americana 2025

Goleiro Everson brilha nos pênaltis com duas defesas e um gol convertido, e Atlético-MG avança às oitavas da Sul-Americana 2025

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 na Colômbia, o Galo foi derrotado pelo mesmo placar pelo Atlético Bucaramanga na Arena MRV, nesta quinta-feira (24), e a vaga foi decidida nos pênaltis. Com atuação decisiva de Everson, o time mineiro venceu a disputa por 3 a 1 e garantiu seu lugar entre os 16 melhores da Copa Sul-Americana de 2025.

No tempo normal, o Bucaramanga aproveitou uma única oportunidade e conseguiu igualar o placar agregado ainda no primeiro tempo, com gol de Jefferson Mena. O Galo tentou reagir, mas não conseguiu balançar as redes diante da defesa colombiana.

Nos pênaltis, Everson brilhou: defendeu duas cobranças — uma delas com o pé direito — e ainda foi o responsável por fechar a série, convertendo a quinta batida que garantiu a classificação do Atlético-MG para as oitavas de final, onde enfrentará o Godoy Cruz, da Argentina.