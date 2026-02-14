“Quem é você?! Quem é você?!” – O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, explica de forma hilária a razão única pela qual ele “ama” a FA Cup antes do confronto com o Salford City

O técnico do Salford City, Karl Robinson, admitiu que espera um placar melhor depois de ter sofrido oito gols contra o City na última partida. O Salford entra em campo na sexta posição da tabela da League Two, após uma decepcionante derrota por 1 a 0 para o Accrington Stanley na última partida.

Ele disse à BBC Radio Manchester: “Não vamos dizer que o resultado será completamente diferente. Esperamos um placar melhor, como você pode imaginar, mas não acho que as pessoas realmente apreciem o quanto este clube evoluiu em um período de 12 meses. A diferença é que estamos entrando neste jogo com muito mais respeito do mundo do futebol do que talvez da última vez que eles nos viram em destaque. Como clube de futebol, é mais um marco alcançado e estamos muito animados para voltar lá. Desta vez, só quero ter certeza de que vamos lá para nos divertir, usar nosso escudo com orgulho, dar o nosso melhor para os torcedores, competir em tudo o que fizermos e, então, voltar ao trabalho no domingo de manhã e garantir que venceremos o Newport na terça-feira.

Acho que tem sido uma fase notável na história do clube e não temos ilusões de que o fim de semana será muito difícil. O resultado provavelmente será bastante previsível, certamente para todos os outros. Só quero garantir que as pessoas saibam que o Salford é real. Acho que somos um clube de futebol do qual as pessoas vão ouvir falar muito nos próximos anos.

Acho que em qualquer coisa na vida, se você não consegue abraçar uma oportunidade, mesmo sabendo que as chances estão realmente contra você... Não é isso que significa viver? Realmente desafiar a si mesmo nas circunstâncias mais incríveis contra os melhores jogadores do mundo atualmente. Um vencedor da Bola de Ouro, vários vencedores da Premier League e um técnico que provavelmente está entre os 10 melhores técnicos de todos os tempos.”