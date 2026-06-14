Quem é Livano Comenencia: da Juventus Next Gen à Copa do Mundo com Curaçao

Comenencia sabe jogar em várias posições, desde o meio-campo até a lateral, e foi exatamente nessa função que atuou na maior parte do tempo durante duas temporadas na Juve Next Gen, de 2023 a 2025. Ele acumulou um total de 70 partidas entre o campeonato e a Copa da Itália da Série C, com 3 gols e 8 assistências. No verão de 2024, ele também participou da pré-temporada na Alemanha com o time principal, sob o comando de Thiago Motta, sendo titular em um amistoso contra o Nuremberg.





Mas a Juve, um ano depois, decidiu dispensá-lo: o transferiu para o Zurique, da Suíça, onde joga até hoje, após ter concluído uma primeira temporada com 25 partidas, decepcionante para a equipe que terminou na terceira posição da parte de baixo da tabela. “Eu queria ser titular em um campeonato de primeira divisão”, admitiu ao La Gazzetta dello Sport no sábado.





As expectativas de Comenencia, enfim, não foram atendidas. Ele mesmo, pouco antes de se transferir para a Suíça, ainda dizia ao Bianconero que “meu desafio é ser o melhor para entrar no time titular. Ainda estou treinando para isso. Dou o meu melhor para entrar no time titular”.





Na mesma conversa com o Bianconero, na verdade, o ex-jogador do PSV admitiu ter estado “um pouco abaixo do meu nível. Acho que poderia ter feito melhor. Acho que meus cruzamentos precisam melhorar e, nos últimos 20 metros, preciso me esforçar mais”.