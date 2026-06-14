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LIVANO COMENENCIA CURACAO Getty Images

Traduzido por

Quem é Livano Comenencia: da Juventus Next Gen à Copa do Mundo com Curaçao

Copa do Mundo
L. Comenencia
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
Juventus
Juventus Next Gen
Zurique

O meio-campista do Zurique disputa sua primeira Copa do Mundo com a zebra do torneio mundial. Ele já jogou na Série C.

A história de Livano Comenencia: da Série C italiana à Copa do Mundo.


Um nome peculiar, daqueles que não passam despercebidos, ainda mais quando se pensa que agora ele disputa a Copa do Mundo com Curaçao, uma das quatro seleções estreantes, ao lado de Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão.


A seleção comandada por Dick Advocaat estreia contra a Alemanha, uma das favoritas, e para Comenencia é um sonho que se torna realidade após uma trajetória que o levou até mesmo à Juventus.

  • COMENCIA MARCA CONTRA A ALEMANHA

    E a estreia não poderia ter sido mais doce, pois logo na primeira partida da Copa do Mundo ele já conquistou sua primeira alegria pessoal.


    Aos 21 minutos, com o placar em 1 a 0 para a Alemanha (gol de Felix Nmecha aos 6 minutos, após passe de Florian Wirtz), Livano Comenencia surpreendeu a todos: aos 21 minutos, foi ele quem marcou o primeiro gol histórico de Curaçao na Copa do Mundo, empatando o jogo em 1 a 1.


    A bola chega até ele após um rebote curto, ele chuta de primeira com o pé esquerdo da entrada da área, encontrando o desvio de um zagueiro alemão que não dá chance a Manuel Neuer. Mas a sorte, como se sabe, ajuda os ousados.

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  • "SURPRESO COM A LIGAÇÃO DA JUVENTUS"

    Comenencia também passou, como já dissemos, pela Itália. Mais especificamente, pela Juventus Next Gen.


    Em Turim, o viram no Jong PSV, se apaixonaram por ele e, no final da janela de transferências de verão de 2023, decidiram trazê-lo para a Itália para integrá-lo ao time reserva, na Série C.


    O próprio Comenencia, em maio de 2025, contou em uma entrevista ao Bianconero: “Eu não sabia, mas então meu agente e meu pai me ligaram e disseram que a Juventus estava interessada, e fiquei chocado porque é um grande clube na Europa; foi muito legal. Mal podia esperar para jogar com essa camisa linda. Agora estou aqui e continuo feliz”.


    Comenencia não é exatamente qualquer um: em 2021, o Guardian o incluiu na lista dos 60 talentos mais promissores da Europa nascidos a partir de 2004. Referências mais do que positivas para alguém que, de qualquer forma e como sempre acontece nessas situações, é visto como uma aposta.

  • OS DOIS ANOS NA JUVE NEXT GEN

    Comenencia sabe jogar em várias posições, desde o meio-campo até a lateral, e foi exatamente nessa função que atuou na maior parte do tempo durante duas temporadas na Juve Next Gen, de 2023 a 2025. Ele acumulou um total de 70 partidas entre o campeonato e a Copa da Itália da Série C, com 3 gols e 8 assistências. No verão de 2024, ele também participou da pré-temporada na Alemanha com o time principal, sob o comando de Thiago Motta, sendo titular em um amistoso contra o Nuremberg.


    Mas a Juve, um ano depois, decidiu dispensá-lo: o transferiu para o Zurique, da Suíça, onde joga até hoje, após ter concluído uma primeira temporada com 25 partidas, decepcionante para a equipe que terminou na terceira posição da parte de baixo da tabela. “Eu queria ser titular em um campeonato de primeira divisão”, admitiu ao La Gazzetta dello Sport no sábado.


    As expectativas de Comenencia, enfim, não foram atendidas. Ele mesmo, pouco antes de se transferir para a Suíça, ainda dizia ao Bianconero que “meu desafio é ser o melhor para entrar no time titular. Ainda estou treinando para isso. Dou o meu melhor para entrar no time titular”.


    Na mesma conversa com o Bianconero, na verdade, o ex-jogador do PSV admitiu ter estado “um pouco abaixo do meu nível. Acho que poderia ter feito melhor. Acho que meus cruzamentos precisam melhorar e, nos últimos 20 metros, preciso me esforçar mais”.

  • A AVALIAÇÃO DE ALLEGRI

    O que ficará, então, da experiência italiana na mente e no coração de Comenencia? Talvez a convivência no vestiário com Kenan Yildiz, que, ao contrário dele, chegou ao time principal e, assim como ele, está vivendo o sonho de disputar a Copa do Mundo, mas com a Turquia comandada por Vincenzo Montella.


    Um amigo”, explicou Comenencia ao La Gazzetta dello Sport. “Certa vez, contra o Ancona, passei a bola para ele a um metro de distância. Ele passou por pelo menos três jogadores e foi sozinho para o gol. Ele jogava com a camisa dez. Dribles, criatividade, imaginação. Um dos melhores jogadores da Copa do Mundo.”


    Em 2023/2024, a última temporada de Massimiliano Allegri na Juventus, Comenencia foi chamado para treinar com os titulares. E conheceu o técnico de Livorno, conquistando sua estima. “Eu treinava frequentemente com o time principal”, disse ele ainda à Gazzetta. “Ele gostava de mim. Lá foi difícil, hein. Nos primeiros treinos, eu nem toquei na bola.”

  • O CHAMADO DE CURACAO

    Um ano após deixar a Juventus, Comenencia voltou aos holofotes. Ele também está entre os convocados de Curaçao, que, após garantir a classificação, espera surpreender o mundo. É claro que fazer isso em um grupo que inclui Alemanha, Equador e Costa do Marfim é complicado, mas o regulamento favorece as surpresas, considerando a possibilidade de avançar também entre os melhores terceiros colocados do torneio.


    Já estar presente, entretanto, é um sucesso para Livano, que poderia ter tomado decisões diferentes na carreira. Se tivesse escolhido a Holanda, o ex-jogador da Juventus teria assistido à Copa do Mundo apenas de longe. Comenencia, aliás, tinha essa possibilidade, a de escolher a Oranje, já que nasceu em Breda, na Holanda, embora seus pais fossem originários de Curaçao. De fato, até a categoria Sub-20, ele passou por todas as categorias de base das seleções juvenis da Oranje.


    “Quanto tempo demorei para escolher com quem jogar? Na verdade, um pouco”, revelou ele ao La Gazzetta dello Sport. “Depois do telefonema com o gerente da equipe, liguei para meu pai e descobri que também tinham ligado para ele. Eu sabia que poderia ter uma chance também com a Holanda, então esperei alguns meses. No fim das contas, dizer sim a Curaçao me levou à Copa do Mundo. Assim que pisei na ilha, percebi que tinha feito a escolha certa”.