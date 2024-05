Quem é Karoline Lima, a ex-mulher de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e seleção brasileira?

Saiba mais sobre Karoline Lima, sua carreira como influenciadora, o conturbado término com Éder Militão e seu novo relacionamento com Léo Pereira

Karoline Lima, uma modelo e influenciadora digital cearense de 28 anos, tem chamado a atenção tanto por sua carreira ascendente nas redes sociais quanto por seus relacionamentos públicos. Inicialmente conhecida por seu canal no YouTube, Karoline ganhou ainda mais notoriedade ao se tornar uma presença forte no Instagram, onde compartilha sua vida e se popularizou entre o meio do futebol por narrações animadas dos jogos do Real Madrid, time de seu então namorado Éder Militão.

Seu envolvimento com o zagueiro do Real Madrid e da seleção brasileira, Éder Militão, trouxe uma série de polêmicas e atenção midiática que continuam a repercutir mesmo dois anos após o término do relacionamento. O ex-casal tem uma filha, Cecília, de dois anos, que vive sob os cuidados de Karoline, no Brasil. Com um término conturbado e muitas disputas judiciais, a vida de Karoline continuou a ser acompanhada de perto por seus seguidores. Recentemente, ela virou notícia novamente ao engatar um novo romance com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

Aqui, a GOAL te conta quem é Karoline Lima, os altos e baixos de seu relacionamento com Militão, e seu novo capítulo ao lado de Léo Pereira.

