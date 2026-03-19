A poucos meses do fim da temporada, os clubes começam a planejar suas estratégias de mercado. Já foram feitos os primeiros contatos com os jogadores na mira, com o objetivo de agir antes dos outros clubes para se antecipar à concorrência. A Juventus está de olho no mercado em busca de reforços para a próxima temporada, mas também está voltada para dentro, tentando identificar se há algum talento a ser descoberto na Next Gen. Um dos nomes que Luciano Spalletti está acompanhando com interesse é o de David Puczka, lateral-esquerdo nascido em 2005 da equipe de Brambilla, que na próxima temporada poderá se tornar um reforço para o time principal.
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Quem é David Puczka, o substituto de Cambiaso na Juventus que agrada a Spalletti
UM ATACANTE DE LADO
Um lateral com um talento especial para marcar gols: 8 gols em quase 30 partidas na chave B da Série C, além de 4 assistências para os companheiros; com seus gols, até o momento, é o artilheiro da Juventus NextGen. Golpeador e também cobrador de pênaltis, já que metade dos gols foi marcada da marca do pênalti. Em janeiro, ele ganhou o prêmio de melhor jogador entre os três grupos; entre suas principais qualidades estão a velocidade e a capacidade de se inserir nos espaços; é um lateral defensivo que, quando necessário, pode atuar em toda a lateral; o contrato com a Juve vence em 2027 e, nestes últimos meses da temporada, ele será avaliado por Spalletti antes de definir seu futuro junto com a diretoria.
COMO O MERCADO ESTÁ MUDANDO PARA A ESQUERDA
As características do jovem são semelhantes às de Andrea Cambiaso, e não está descartado que, na temporada 2026/27, ele possa se tornar seu substituto natural na equipe principal. Atualmente, essa função é desempenhada por Filip Kostic, mas o lateral sérvio está no fim do contrato e, por enquanto, não há previsão de contato com sua equipe para uma eventual renovação. A hipótese mais provável é a saída do jogador sem custos, e nesse caso a diretoria terá que agir para buscar substitutos: certamente alguns nomes já estão em fase de avaliação e constam na lista de possíveis alvos do mercado, mas David Puczka pode se tornar a surpresa do verão da Juventus.