Quem é David Puczka, o substituto de Cambiaso na Juventus que agrada a Spalletti

Um lateral com um talento especial para marcar gols: 8 gols em quase 30 partidas na chave B da Série C, além de 4 assistências para os companheiros; com seus gols, até o momento, é o artilheiro da Juventus NextGen. Golpeador e também cobrador de pênaltis, já que metade dos gols foi marcada da marca do pênalti. Em janeiro, ele ganhou o prêmio de melhor jogador entre os três grupos; entre suas principais qualidades estão a velocidade e a capacidade de se inserir nos espaços; é um lateral defensivo que, quando necessário, pode atuar em toda a lateral; o contrato com a Juve vence em 2027 e, nestes últimos meses da temporada, ele será avaliado por Spalletti antes de definir seu futuro junto com a diretoria.



