Quem é Claudio Spinelli, atacante argentino do Independiente del Valle que interessa ao Vasco?
- Getty Images Sport
Vasco negocia a contratação do atacante Claudio Spinelli
O Vasco tem negociações em andamento para contratar Claudio Spinelli, atacante do Independiente del Valle. A primeira investida do clube carioca foi feita por empréstimo, mas acabou recusada pelos equatorianos, que não se animaram com o modelo apresentado. Ainda assim, a diretoria segue otimista e estuda uma nova proposta.
O interesse não é recente. Spinelli chamou a atenção do Vasco nos confrontos entre as equipes pela Copa Sul-Americana de 2025, quando marcou gols nos dois jogos do mata-mata e foi decisivo na eliminação vascaína. No início deste ano, o nome do jogador voltou à pauta após ser oferecido por um empresário brasileiro, o que levou o clube a formalizar a tentativa de contratação.
O Del Valle pede cerca de US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões) para liberar o atacante em definitivo, valor considerado alto pelo Vasco. A estratégia do clube é tentar destravar o negócio com um empréstimo com opção de compra e metas futuras.
- AFP
Início da carreira e passagem por vários países
Natural de General Pacheco, na Argentina, Claudio Paul Spinelli nasceu em 21 de janeiro de 1997 e foi revelado pelo Tigre, após passagem pelas categorias de base do Pacheco. Ainda jovem, despontou como uma promessa de força física e presença de área, o que chamou a atenção de clubes do exterior.
A carreira de Spinelli é marcada por muitas experiências fora da Argentina. O atacante passou por Itália, Eslovênia, Ucrânia, Uruguai, Israel e, mais recentemente, Equador. Ao longo desse percurso, vestiu camisas como Genoa, Crotone, Argentinos Juniors, Gimnasia, Koper, Oleksandriya, Lanús, Deportivo Maldonado, Bnei Sakhnin e Defensor Sporting.
Em 2025, chegou ao Independiente del Valle, onde viveu o melhor momento da carreira, com 28 gols marcados e a conquista do Campeonato Equatoriano. O atacante se tornou algoz de clubes brasileiros na Copa Sul-Americana, ao marcar gols contra Atlético-MG e o próprio Vasco.
Substituto de Vegetti?
A busca por um centroavante é prioridade no Vasco para a temporada. Com as saídas de Rayan e Vegetti, o clube ficou carente de opções no setor. Brenner foi contratado para ser titular, mas a diretoria entende que falta uma peça de reposição com perfil mais físico e de jogo aéreo.
Spinelli se encaixa exatamente nesse modelo. Aos 29 anos e com 1,80m de altura, o argentino é visto como um atacante brigador, forte no contato físico e eficiente na bola aérea, além de participar bastante do jogo sem a bola, pressionando a defesa adversária. No entendimento da comissão técnica e do departamento de futebol, é um jogador capaz de elevar o nível de competitividade do elenco.