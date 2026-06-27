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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Quem é Beccacece, o técnico do Rock que está mudando a história do Equador

S. Beccacece
Equador
Copa do Mundo

O perfil do técnico revelação da Copa do Mundo

Sebastián Beccacece é um daqueles treinadores que deixam sua marca: os longos cabelos loiros, o carisma, as referências ao rock argentino e uma habilidade de comunicação capaz de envolver todo o grupo. A imagem que ficará gravada na memória, porém, é a dos 77 minutos contra a Alemanha: após o gol decisivo de Gonzalo Plata, o técnico ultrapassa as barreiras de segurança e corre para abraçar e beijar sua esposa na arquibancada. “Ela esteve ao meu lado nos momentos mais bonitos e nos mais difíceis. Quis prestar-lhe homenagem diante do mundo inteiro”, contaria mais tarde.


Aquele gol garantiu uma classificação histórica e também marcou a redenção de Plata, relançado justamente por Beccacece após as lágrimas que se seguiram ao decepcionante empate com Curaçao, que parecia ter comprometido a trajetória do Equador.


  • Natural de Rosário, assim como Lionel Messi, Beccacece havia perseguido o sonho de se tornar jogador de futebol antes de iniciar, ainda jovem, a carreira de técnico, conforme relembra a matéria que o jornal *Corriere della Sera* lhe dedica. Nos primeiros anos, ele ganhava a vida trabalhando com o pai na venda de produtos de limpeza, até alcançar os mais altos níveis como assistente de Jorge Sampaoli, passando também pela experiência com a Seleção Argentina, marcada por uma relação complicada com Messi.


    Em 2024, ele assumiu o comando do Equador e levou a seleção à Copa do Mundo. A aventura, porém, pareceu logo se transformar em um pesadelo, entre rumores sobre uma possível ida para o Chile e um início complicado, marcado pela derrota para a Costa do Marfim e pelo empate com Curaçao. Quando tudo já parecia perdido, o técnico continuou acreditando na equipe: apelou à unidade do país citando Bolívar e San Martín e transmitiu aos seus jogadores a convicção de que poderiam realizar a façanha.


    A vitória contra a Alemanha muda completamente o destino da “Tri”, que se classifica para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas e volta à fase de mata-mata após vinte anos. “Conseguimos o impossível. É a maior vitória do Equador em uma Copa do Mundo. Comemorem com uma cerveja e com suas famílias: imagino 19 milhões de equatorianos se abraçando”, afirma ao final da partida. Das críticas à glória: Beccacece transformou um sonho em realidade.


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