Quem é Beccacece, o técnico do Rock que está mudando a história do Equador

Sebastián Beccacece é um daqueles treinadores que deixam sua marca: os longos cabelos loiros, o carisma, as referências ao rock argentino e uma habilidade de comunicação capaz de envolver todo o grupo. A imagem que ficará gravada na memória, porém, é a dos 77 minutos contra a Alemanha: após o gol decisivo de Gonzalo Plata, o técnico ultrapassa as barreiras de segurança e corre para abraçar e beijar sua esposa na arquibancada. “Ela esteve ao meu lado nos momentos mais bonitos e nos mais difíceis. Quis prestar-lhe homenagem diante do mundo inteiro”, contaria mais tarde.
Aquele gol garantiu uma classificação histórica e também marcou a redenção de Plata, relançado justamente por Beccacece após as lágrimas que se seguiram ao decepcionante empate com Curaçao, que parecia ter comprometido a trajetória do Equador.