Quem é Beccacece, o técnico do Rock que está mudando a história do Equador

Natural de Rosário, assim como Lionel Messi, Beccacece havia perseguido o sonho de se tornar jogador de futebol antes de iniciar, ainda jovem, a carreira de técnico, conforme relembra a matéria que o jornal *Corriere della Sera* lhe dedica. Nos primeiros anos, ele ganhava a vida trabalhando com o pai na venda de produtos de limpeza, até alcançar os mais altos níveis como assistente de Jorge Sampaoli, passando também pela experiência com a Seleção Argentina, marcada por uma relação complicada com Messi.





Em 2024, ele assumiu o comando do Equador e levou a seleção à Copa do Mundo. A aventura, porém, pareceu logo se transformar em um pesadelo, entre rumores sobre uma possível ida para o Chile e um início complicado, marcado pela derrota para a Costa do Marfim e pelo empate com Curaçao. Quando tudo já parecia perdido, o técnico continuou acreditando na equipe: apelou à unidade do país citando Bolívar e San Martín e transmitiu aos seus jogadores a convicção de que poderiam realizar a façanha.





A vitória contra a Alemanha muda completamente o destino da “Tri”, que se classifica para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas e volta à fase de mata-mata após vinte anos. “Conseguimos o impossível. É a maior vitória do Equador em uma Copa do Mundo. Comemorem com uma cerveja e com suas famílias: imagino 19 milhões de equatorianos se abraçando”, afirma ao final da partida. Das críticas à glória: Beccacece transformou um sonho em realidade.



