Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Felipe Proença

Quem diria! São Paulo tem ótimas notícias em meio à fase decisiva do Campeonato Paulista e 2026 vai se mostrando menos traumático em campo do que fora dele

Tricolor vive momento positivo e mostra que ano pode ser muito melhor do que se previa inicialmente

O ano de 2026 começou cercado de preocupações para o São Paulo. Com muitas turbulências fora de campo, inclusive fazendo o clube frequentar as páginas policiais dos jornais, o Tricolor precisou de muita blindagem para que os problemas não interferissem dentro de campo.

Embora a temporada tenha sido aberta com uma pesada derrota por 3 a 0 para o Mirassol e apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos, chegando a fazer o time ficar não só com a classificação no Campeonato Paulista ameaçada, mas também correndo risco de rebaixamento por um período, o São Paulo vai mostrando sinais de recuperação desde então.

Com atuações mais animadoras e resultados positivos, o Tricolor vive um bom momento e traz um respiro mais aliviado não só para o clube, como também para sua apaixonada e grande torcida.

  • Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Calleri voltando muito bem de lesão

    Uma das melhores notícias neste início de 2026 para o São Paulo é o retorno de lesão com muitos gols de Jonathan Calleri. Após nove meses se recuperando de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o atacante argentino voltou a jogar logo na estreia da temporada contra o São Bernardo, ao sair do banco na segunda etapa.

    Desde então, além de atuar em praticamente todas as partidas, Calleri resgatou seu espírito goleador. Em campo em 10 dos 11 jogos disputados pelo Tricolor neste ano, ele tem seis gols marcados, ajudando o time a conquistar resultados preciosos nesta volta por cima.

    Com uma trajetória de respeito pelo São Paulo e ídolo da torcida, o argentino mostra que ainda tem muita lenha para queimar.

  • Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Reforços já começam a mostrar serviço

    Com cinco reforços trazidos para a nova temporada, o São Paulo já vê alguns deles ganhando espaço. Enquanto o goleiro Carlos Coronel, trazido como opção a Rafael, ainda não atuou, assim como o recém-chegado Cauly, Dória, Lucas Ramon e Danielzinho já mostram serviço.

    É verdade que o zagueiro revelado no Botafogo teve poucos minutos em ação, até pela concorrência na zaga, mas os dois últimos vêm atuando com mais regularidade.

    Destaques do grande ano de 2025 do Mirassol, Lucas Ramon e Danielzinho vão ganhando sequência com o técnico Hernán Crespo. O primeiro chegou mais recentemente porque seu contrato com o time do interior paulista ia até abril e precisava de negociações para uma liberação imediata.

    Já o segundo tem roubado a cena ao não só jogar, como praticamente ser titular do meio-campo em quase todas as partidas do Tricolor em 2026.

  • Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência positiva após péssimo início

    Se a temporada do São Paulo começou com apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos e três derrotas no período, as coisas mudaram a partir daí. O clube não sabe o que é perder há seis jogos, com cinco vitórias e um empate.

    Tal sequência positiva não só trouxe mais tranquilidade para um ambiente turbulento, como ajudou o Tricolor a conseguir reagir e se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista, além de iniciar o Brasileirão muito bem. Com duas vitórias e um empate na competição nacional, o time é o vice-líder com sete pontos somados.

    Tentando manter os pés no chão especialmente pela situação delicada fora das quatro linhas, mas vendo que não é exagero sonhar com voos um pouco mais altos, o São Paulo busca maximizar este bom momento.

    O próximo compromisso do Tricolor acontece já neste sábado fora de casa, contra o RB Bragantino, às 18h30 de Brasília, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

