Quem diria! São Paulo tem ótimas notícias em meio à fase decisiva do Campeonato Paulista e 2026 vai se mostrando menos traumático em campo do que fora dele

O ano de 2026 começou cercado de preocupações para o São Paulo. Com muitas turbulências fora de campo, inclusive fazendo o clube frequentar as páginas policiais dos jornais, o Tricolor precisou de muita blindagem para que os problemas não interferissem dentro de campo.

Embora a temporada tenha sido aberta com uma pesada derrota por 3 a 0 para o Mirassol e apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos, chegando a fazer o time ficar não só com a classificação no Campeonato Paulista ameaçada, mas também correndo risco de rebaixamento por um período, o São Paulo vai mostrando sinais de recuperação desde então.

Com atuações mais animadoras e resultados positivos, o Tricolor vive um bom momento e traz um respiro mais aliviado não só para o clube, como também para sua apaixonada e grande torcida.