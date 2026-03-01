Quem é Daiane Muniz, árbitra que comanda o clássico entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão 2026

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista, terá arbitragem de campo 100% feminina.

Daiane Muniz será a responsável pelo apito no Choque-Rei. As assistentes serão Neusa Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa, enquanto Marianna Nanni Batalha atuará como quarta árbitra e Izabele de Oliveira será a quinta oficial.

No comando do VAR estará Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Fabricio Porfirio de Moura e Thiago Luis Scarascati.

A escolha da Federação Paulista chama atenção não apenas pela magnitude do clássico, que vale vaga na final estadual, mas também pelo contexto recente envolvendo a árbitra.

Embora tenha nascido em Três Lagoas (MS), Daiane construiu sua trajetória no interior paulista, em Santa Fé do Sul, onde viveu até 2009. Formada em Educação Física pela Unifunec, iniciou a carreira na arbitragem aos 21 anos e, atualmente, integra o quadro da FIFA, acumulando experiência em competições nacionais e internacionais.

Ela assume o comando da semifinal em meio a um ambiente de alta pressão.

Nas quartas de final do torneio, foi alvo de comentários machistas por parte de um jogador do Red Bull Bragantino, que questionou a presença de uma mulher em partidas de grande porte.

A resposta da Federação Paulista de Futebol veio com a manutenção da confiança em seu trabalho e a designação para um dos maiores clássicos do país, movimento alinhado às diretrizes globais de igualdade de gênero no esporte.