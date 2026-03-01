Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

Quem é Daiane Muniz, árbitra que comanda o clássico entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão 2026

Após episódio de machismo, árbitra assume Choque-Rei decisivo pela semifinal do Paulistão

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista, terá arbitragem de campo 100% feminina.

Daiane Muniz será a responsável pelo apito no Choque-Rei. As assistentes serão Neusa Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa, enquanto Marianna Nanni Batalha atuará como quarta árbitra e Izabele de Oliveira será a quinta oficial.

No comando do VAR estará Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Fabricio Porfirio de Moura e Thiago Luis Scarascati.

A escolha da Federação Paulista chama atenção não apenas pela magnitude do clássico, que vale vaga na final estadual, mas também pelo contexto recente envolvendo a árbitra. 

Embora tenha nascido em Três Lagoas (MS), Daiane construiu sua trajetória no interior paulista, em Santa Fé do Sul, onde viveu até 2009. Formada em Educação Física pela Unifunec, iniciou a carreira na arbitragem aos 21 anos e, atualmente, integra o quadro da FIFA, acumulando experiência em competições nacionais e internacionais.

Ela assume o comando da semifinal em meio a um ambiente de alta pressão. 

Nas quartas de final do torneio, foi alvo de comentários machistas por parte de um jogador do Red Bull Bragantino, que questionou a presença de uma mulher em partidas de grande porte.

A resposta da Federação Paulista de Futebol veio com a manutenção da confiança em seu trabalho e a designação para um dos maiores clássicos do país, movimento alinhado às diretrizes globais de igualdade de gênero no esporte.

    Caso de machismo

    Após apitar o duelo entre Red Bull Bragantino e São Paulo, duelo vencido pelo Tricolor, pelas quartas de final do Paulistão, Daiane foi atacada verbalmente por Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino. 

    Em entrevista à TNT, o defensor declarou:

    “Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho”. Ele ainda afirmou que a arbitragem teria prejudicado sua equipe e sugeriu que a Federação deveria “olhar para jogos desse tamanho e não colocar uma mulher”. 

    Após a repercussão negativa, o atleta pediu desculpas públicas, mas acabou punido pelo clube: foi multado em 50% do salário e ficou fora da partida seguinte pelo Campeonato Brasileiro.

    Internamente, a atuação de Daiane naquela partida foi bem avaliada. A escalação para a semifinal reforça a sequência de jogos relevantes que ela vem acumulando na temporada.

    Retrospecto recente

    A árbitra de 37 anos já comandou partidas como Corinthians 3 x 0 Capivariano, Santos 0 x 0 Bragantino e Corinthians 3 x 0 Ponte Preta no Estadual. Também atuou no VAR na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta e foi assistente no triunfo do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Corinthians, em dérbi disputado em Itaquera.

    Na Copa do Brasil, trabalhou em Londrina x Penedense. Pelo Campeonato Brasileiro, esteve como árbitra de vídeo em Flamengo x Vitória.

    Bem avaliada pela comissão de arbitragem da CBF, Daiane é vista como profissional versátil, com desenvoltura tanto no campo quanto no vídeo, e aparece como uma das candidatas a representar o Brasil em futuras competições internacionais de peso, incluindo a Copa do Mundo.

    O Palmeiras receberá o São Paulo neste domingo, às 20h30, na Arena Barueri. O confronto é uma reedição da semifinal do ano passado, vencida pelo Palmeiras.

