O jovem jogador foi questionado na zona mista se já estava definido por qual clube ele jogaria na próxima temporada. No entanto, o ponta evitou responder: “Não sei. Não estou pensando no meu futuro após a Copa do Mundo. Estou tentando concentrar toda a minha energia na Copa do Mundo e esperar para ver o que vai acontecer depois, mas não posso dizer nada a respeito.”
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Quebra de promessa na Copa do Mundo! Yan Diomande dá sinais claros de que pode deixar o RB Leipzig
Em meados de maio, Diomande ainda havia anunciado que continuaria jogando pelo RB Leipzig na próxima temporada. Em uma entrevista à revista “kicker”, ele respondeu à pergunta sobre se permaneceria em Leipzig na próxima temporada com um conciso “sim”.
Sobre o interesse de outros clubes, o marfinense disse na época: “No momento, não estou pensando nisso. Estou em Leipzig e gosto de jogar aqui.” Diomande não pôde negar que a classificação para a Liga dos Campeões teve um papel importante em sua decisão. “No final, o que conta são sempre as estatísticas. Foi um ano fantástico para mim”, disse ele.
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Diomande: “Sou torcedor do PSG desde a infância”
No início de junho, o próprio Diomande alimentou os rumores sobre uma transferência para o Paris Saint-Germain. “Meu futuro? Minha equipe cuida disso. Tento manter o máximo de concentração possível”, disse o veloz ponta na coletiva de imprensa antes do amistoso entre a Costa do Marfim e a França — e, em seguida, chamou a atenção: “Sou torcedor do PSG desde criança. Acho que meu pai também era torcedor do PSG. Mas não me preocupo com o futuro, estou totalmente concentrado na Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece depois.”
Diante dessa simpatia, ele disse ter ficado “feliz” com a vitória do Paris na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal.
Diomande já confirmou sua ida ao PSG?
Sobretudo os gigantes ingleses Chelsea FC e Liverpool FC, bem como o Real Madrid, estão de olho no habilidoso driblador. Em especial, a diretoria esportiva do Liverpool teria exercido, recentemente, enorme pressão na disputa pelo jogador de ponta, a fim de garantir os serviços do jovem talento.
No entanto, a pista mais quente nessa difícil negociação de transferência levaria, supostamente, à capital francesa. Segundo informações do footmercato, Diomande já teria dado sua confirmação definitiva ao atual campeão da Liga dos Campeões para a transferência.
Se depender do CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, os saxões não deveriam vender o marfinense, apesar dos valores de transferência que circulam, bem acima de 100 milhões de euros. “Se eu fosse diretor esportivo, também não venderia esse jovem jogador, que ainda nem completou uma temporada inteira conosco, independentemente do preço que fosse oferecido”, disse Mintzlaff no final de abril à Sky.
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Diomande chegou a Leipzig por apenas 20 milhões de euros
O Leipzig havia contratado Diomande do CD Leganés no verão de 2025 por 20 milhões de euros. Com doze gols e nove assistências em 33 partidas da Bundesliga, Diomande foi fundamental para o retorno do Leipzig à Liga dos Campeões.
Depois de, no ano anterior, o clube ter ficado de fora das competições internacionais pela primeira vez, os saxões encerraram a temporada na terceira colocação da tabela. Mesmo assim, o técnico Ole Werner foi demitido e substituído por Martin Demichelis.