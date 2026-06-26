Quebra de promessa na Copa do Mundo! Yan Diomande dá sinais claros de que pode deixar o RB Leipzig

Em meados de maio, Diomande ainda havia anunciado que continuaria jogando pelo RB Leipzig na próxima temporada. Em uma entrevista à revista “kicker”, ele respondeu à pergunta sobre se permaneceria em Leipzig na próxima temporada com um conciso “sim”.

Sobre o interesse de outros clubes, o marfinense disse na época: “No momento, não estou pensando nisso. Estou em Leipzig e gosto de jogar aqui.” Diomande não pôde negar que a classificação para a Liga dos Campeões teve um papel importante em sua decisão. “No final, o que conta são sempre as estatísticas. Foi um ano fantástico para mim”, disse ele.