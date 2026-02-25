Getty Images Sport
Traduzido por
“Que vergonha!” – Torcedores ficam perplexos com o cartão vermelho “criminoso” recebido por Lloyd Kelly no confronto da Juventus com o Galatasaray pela Liga dos Campeões
Kelly foi expulso após atingir Yilmaz acidentalmente.
A Juventus está em uma fase bastante ruim, tendo perdido quatro dos últimos cinco jogos antes da decisiva partida de volta contra o Galatasaray. A Vecchia Signora foi goleada por 5 a 2 no primeiro jogo da repescagem das oitavas de final, o que significava que uma reviravolta impressionante era necessária no Allianz Stadium.
No entanto, após assumir a liderança na noite graças ao pênalti de Manuel Locatelli, suas chances de chegar às oitavas de final sofreram um duro golpe no início do segundo tempo. O ex-zagueiro do Bournemouth, Kelly, havia recebido um cartão amarelo nos primeiros 45 minutos, mas recebeu um cartão vermelho direto ao acertar a panturrilha de Baris Alper Yilmaz com suas chuteiras após subir para cabecear.
O incidente pareceu bastante grave, mas Kelly foi sem dúvida prejudicado, pois tinha os olhos fixos na bola antes de, infelizmente, acertar no adversário.
- AFP
A reação nas redes sociais
A decisão certamente causou indignação nas redes sociais, com vários fãs recorrendo ao X para expressar sua insatisfação com o veredicto.
@eszombek escreveu: “Lloyd Kelly ser punido por saltar e ganhar a bola é criminoso.”
@MatthewRothman6 concordou, acrescentando: “Essa decisão contra Lloyd Kelly é péssima. Quando um jogador salta, onde mais ele deveria cair? O jogador adversário não deveria receber simpatia por estar no meio do local de aterrissagem.”
@A_Jaay afirmou: “O fato de o árbitro ter expulsado Lloyd Kelly por isso é uma vergonha. Como pode ser culpa dele que o jogador tenha colocado a perna no local de aterrissagem de Kelly depois de cabecear a bola?”
@RashJuniorr disse: “Lloyd Kelly acabou de receber o cartão vermelho mais engraçado que já vi em meus 42 anos assistindo ao futebol... é realmente impressionante como os árbitros europeus conseguem piorar a cada ano.”
@viseanary concluiu: “Lloyd Kelly acabou de receber um dos piores cartões vermelhos que já vi. Isso é um roubo. Provavelmente não terá consequências, mas isso NUNCA é um cartão vermelho direto. NUNCA um segundo cartão amarelo e, discutivelmente, nem mesmo um primeiro cartão amarelo. Vergonha. Vergonha total. @ChampionsLeague, não me importo com a Juve.”
Juventus eliminada apesar da corajosa recuperação
Com a vantagem numérica, parecia provável que o Galatasaray fosse conseguir segurar o resultado e garantir sua vaga nas oitavas de final. No entanto, as coisas não correram tão bem para o gigante turco, com Federico Gatti marcando aos 70 minutos e Weston McKennie cabeceando para empatar o placar agregado em 5 a 5, forçando a prorrogação.
No entanto, o cansaço pareceu afetar a equipe de Luciano Spalletti, e foi Victor Osimhen quem colocou o Galatasaray novamente na frente, antes de Yilmaz garantir o resultado agregado com outro gol aos 119 minutos. O time turco enfrentará um adversário da Premier League na próxima fase, sendo o Liverpool ou o Tottenham Hotspur seu próximo adversário.
- Getty Images Sport
Kelly pode ser suspenso por cartão vermelho
Infelizmente para Kelly, o jogador de 27 anos agora enfrenta a possibilidade de uma suspensão da UEFA. Kelly tem sido um dos melhores jogadores de sua equipe durante uma temporada difícil até agora, e há rumores de que ele poderia ser convocado para a seleção inglesa pelo técnico Thomas Tuchel.
Ele ainda não jogou pelo time principal dos Três Leões, mas pode conseguir uma vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2026 se tiver a oportunidade de impressionar durante a pausa internacional em março.
Publicidade