“Que vergonha!” – Torcedores ficam perplexos com o cartão vermelho “criminoso” recebido por Lloyd Kelly no confronto da Juventus com o Galatasaray pela Liga dos Campeões

A Juventus está em uma fase bastante ruim, tendo perdido quatro dos últimos cinco jogos antes da decisiva partida de volta contra o Galatasaray. A Vecchia Signora foi goleada por 5 a 2 no primeiro jogo da repescagem das oitavas de final, o que significava que uma reviravolta impressionante era necessária no Allianz Stadium.

No entanto, após assumir a liderança na noite graças ao pênalti de Manuel Locatelli, suas chances de chegar às oitavas de final sofreram um duro golpe no início do segundo tempo. O ex-zagueiro do Bournemouth, Kelly, havia recebido um cartão amarelo nos primeiros 45 minutos, mas recebeu um cartão vermelho direto ao acertar a panturrilha de Baris Alper Yilmaz com suas chuteiras após subir para cabecear.

O incidente pareceu bastante grave, mas Kelly foi sem dúvida prejudicado, pois tinha os olhos fixos na bola antes de, infelizmente, acertar no adversário.