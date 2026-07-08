Somente na presença de uma proposta de um clube de ponta que atue internacionalmente e esteja entre os melhores do mundo é que a família começaria a pensar no assunto. Internamente, os dirigentes do clube da Bundesliga classificam nessa categoria times como o Arsenal, o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool ou o Aston Villa.

Como não há ofertas concretas desse calibre no momento, tudo indica que ele passará mais um ano na Renânia. Mesmo o Brighton & Hove Albion, que por muito tempo foi considerado a opção favorita do entorno de El-Mala, provavelmente fracassará em sua última tentativa planejada. Embora o técnico Fabian Hürzeler queira aproveitar sua relação pessoal com o jogador de 19 anos, as chances de sucesso do clube do sul da Inglaterra continuam sendo consideradas baixas.