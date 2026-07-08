O ponto de partida para o sinal claro da parte da jogadora foi, portanto, uma nova proposta do Newcastle United no final de junho. Os Magpies já haviam recebido uma recusa na primavera. Como Sabrina El Mala não deseja, no momento, conduzir quaisquer negociações ou conversas, os ingleses entraram em contato diretamente com a diretoria do Colônia para sondar a disposição geral para uma transferência. A resposta foi inequívoca: neste verão, não haverá transferência para a Ilha.
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Que surpresa! A mãe de Said El Mala teria dado a palavra final na disputa pela transferência
Somente na presença de uma proposta de um clube de ponta que atue internacionalmente e esteja entre os melhores do mundo é que a família começaria a pensar no assunto. Internamente, os dirigentes do clube da Bundesliga classificam nessa categoria times como o Arsenal, o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool ou o Aston Villa.
Como não há ofertas concretas desse calibre no momento, tudo indica que ele passará mais um ano na Renânia. Mesmo o Brighton & Hove Albion, que por muito tempo foi considerado a opção favorita do entorno de El-Mala, provavelmente fracassará em sua última tentativa planejada. Embora o técnico Fabian Hürzeler queira aproveitar sua relação pessoal com o jogador de 19 anos, as chances de sucesso do clube do sul da Inglaterra continuam sendo consideradas baixas.
- Getty Images
Qual é o limite do 1. FC Köln em relação a Said El Mala?
Segundo informações, o limite máximo dos “Bodes” está em um valor total de 50 milhões de euros, incluindo bônus. Um acordo desse tipo tornaria El Mala a transferência mais cara da história do clube.
Uma transferência para o FC Brentford, que no início de junho estava em negociações bastante avançadas e teria atingido essas dimensões financeiras, fracassou no último momento. O Newcastle, por sua vez, se reajustou após a recusa do Colônia e se resolveu com a contratação de Bazoumana Touré, do TSG Hoffenheim, cujo valor de transferência estava em um nível semelhante.
O futuro de Said El Mala: o Colônia não precisa vendê-lo
O 1. FC Köln já se encontra, de qualquer forma, em uma posição confortável nas negociações. Devido à transferência já concretizada do ponta Jakub Kaminski para o Benfica, em Lisboa, no valor de 17 milhões de euros, não há necessidade econômica, nesta janela de transferências, de vender outros jogadores importantes.
Como o contrato de El Malas só vence em 2030 e não contém cláusula de rescisão, o Effzeh define sozinho todas as condições. A isso se soma o salário relativamente baixo do atacante, estimado em pouco mais de um milhão de euros. Consequentemente, não há qualquer pressão por parte do clube.
Do ponto de vista esportivo, o jovem está, portanto, definitivamente previsto para a próxima temporada. Na última temporada 2025/26, o jogador ofensivo se tornou o profissional mais perigoso do Colônia, com 18 pontos marcados em 34 partidas do campeonato.
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