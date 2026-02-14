Do que o São Paulo precisa para se classificar às quartas de final do Paulistão 2026?

Desde o início da temporada, o São Paulo alternou momentos de tensão e alívio para o torcedor. Após os primeiros compromissos, a desconfiança ganhou força e até se falou em risco de rebaixamento no estadual. A reação, no entanto, mudou o cenário: com a recuperação na competição, o time voltou a depender apenas de seu desempenho para avançar.

O Tricolor Paulista acumula cinco partidas de invencibilidade, considerando também jogos do Campeonato Brasileiro, vivendo seu melhor momento desde agosto de 2025.