Luis Felipe Gonçalves

Do que o São Paulo precisa para se classificar às quartas de final do Paulistão 2026?

O Tricolor soma três vitórias e um empate em sete jogos e chega à última rodada na oitava colocação, ainda sonhando com a classificação

Desde o início da temporada, o São Paulo alternou momentos de tensão e alívio para o torcedor. Após os primeiros compromissos, a desconfiança ganhou força e até se falou em risco de rebaixamento no estadual. A reação, no entanto, mudou o cenário: com a recuperação na competição, o time voltou a depender apenas de seu desempenho para avançar. 

O Tricolor Paulista acumula cinco partidas de invencibilidade, considerando também jogos do Campeonato Brasileiro, vivendo seu melhor momento desde agosto de 2025.

    Dependendo apenas de si

    A missão é clara: vencer a Ponte Preta, em Campinas. O São Paulo precisa somente do próprio resultado para garantir a classificação, sem depender de combinações paralelas. A Macaca, por sua vez, já está matematicamente rebaixada e somou apenas um ponto em toda a competição.

    Atualmente, o Tricolor tem 52% de probabilidade de avançar, um cenário bastante mais confortável do que o de rodadas anteriores.

    Secando os rivais em caso de empate

    Se empatar na rodada final, o São Paulo terá de torcer por tropeços dos concorrentes. Santos, Mirassol, São Bernardo e Capivariano podem ultrapassar a equipe de Hernán Crespo caso vençam, respectivamente, Velo Clube, Portuguesa, Corinthians e Botafogo-SP.

  • O que vem pela frente?

    O São Paulo encara a Ponte Preta neste domingo (15), às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, precisando da vitória. Depois, o foco se volta para o Brasileirão, com visita ao Coritiba na próxima quinta-feira (26).

Paulista
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
São Paulo crest
São Paulo
SAP
0