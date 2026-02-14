Getty Images Sport
“Que merda!” – Pep Guardiola convida de forma hilária um repórter para ser seu assistente após ficar surpreso com uma pergunta na coletiva de imprensa do Manchester City
O Manchester City se prepara para o confronto da FA Cup
O City muda o foco da Premier League para a FA Cup no sábado e outro empate com o Salford City. As duas equipes se enfrentaram na competição na temporada passada, com o City vencendo por 8 a 0. Espera-se que Guardiola faça uma rotação em sua equipe contra o time da League Two, enquanto tenta levá-los a mais uma final, e admitiu antes do jogo que seus jogadores estão cansados, dizendo aos repórteres: “Minha prioridade é vencer o Salford e chegar à próxima fase. Nos últimos anos, foi magnífico o que eles fizeram, chegando a finais e semifinais. Infelizmente, não conseguimos vencer as duas últimas finais, mas estar lá é um sucesso. Sempre penso nisso e espero que tenhamos uma semana longa, o que acho que precisamos. Estamos muito, muito exaustos mental e fisicamente com essa quantidade incrível de jogos. Alguns dias de folga e poderemos ter um pequeno descanso após o jogo de amanhã.
“É claro que eles estão na Segunda Divisão e jogamos em casa. Tento incutir na cabeça dos jogadores que nada é garantido e tudo é difícil. Pode ser fácil depois, mas temos que fazer nosso trabalho. Nessas competições, a FA Cup, a Carabao Cup, sempre estivemos lá. Sempre fomos muito bons e amanhã não pode ser uma exceção.”
Caramba, você é brilhante!
Guardiola foi então questionado detalhadamente sobre as táticas relacionadas à forma como ele posicionou seus três atacantes nesta temporada — com referência a algo que ele disse em 2006 — e pareceu surpreso com o conhecimento do repórter, respondendo: “Você quer ser meu assistente técnico?! Caramba, você é brilhante. Você é o melhor.”
A resposta provocou risos na sala de imprensa, antes de Guardiola continuar: “Temos qualidades com os jogadores que temos. Temos apenas um ala de verdade no momento, Antoine [Semenyo], e temos que criar um sistema confortável para os jogadores. Nada mais do que isso. Quando eu tiver 70, 80 anos, vou olhar para trás e, como técnico, terei mudado muitas, muitas coisas. As ideias em termos de construção, pressão alta. Mas se eu não tenho alas, não jogo com alas, tenho que jogar com outro para que eles se sintam confortáveis, nada mais do que isso.”
Haaland jogará contra o Salford?
O artilheiro Erling Haaland é dúvida para a partida depois de ter sido substituído no intervalo contra o Fulham, no meio da semana. Guardiola deu uma atualização sobre o jogador da seleção norueguesa e deu a entender que ele pode ficar de fora, explicando: “Não está 100%, mas vamos ver hoje como ele se sente. Não é nada grave, o médico me disse, mas ele teve um problema durante a partida e foi por isso que não jogou no segundo tempo. Mas vamos ver hoje. Vamos decidir hoje.”
Sem troca de camisas no intervalo para o Salford
O técnico do Salford, Karl Robinson, alertou sua equipe que não quer ver nenhum de seus jogadores trocando camisas com os astros do Manchester City no intervalo. Ele disse à talkSPORT: “É melhor que não, cara. É melhor que eles não tentem pegar uma camisa no intervalo – eu vou ficar louco se eles fizerem isso. Treinaram a semana toda e aumentaram o tamanho do campo, que agora é maior do que o normal. Ontem fizeram um jogo de 11 contra 11 e, na verdade, transformaram-no num jogo de 14 contra 11, só para que percebessem como vai ser difícil. Sabemos que provavelmente teremos que abrir mão da bola durante a maior parte do jogo, e quando você joga no nosso nível, temos muito a bola, então será um jogo de futebol em que não vamos tocá-la com muita frequência. É difícil engolir o seu ego e aceitar isso, mas você vai ter que aceitar porque a qualidade do adversário é muito boa.”
O que vem a seguir para o Manchester City?
O Manchester City enfrenta o Salford e depois volta à Premier League. O Cityzens está agora a apenas quatro pontos do líder Arsenal e recebe o Newcastle na próxima partida, enquanto o Gunners enfrenta o Wolves, que está em dificuldades.
