“Que merda!” – Pep Guardiola convida de forma hilária um repórter para ser seu assistente após ficar surpreso com uma pergunta na coletiva de imprensa do Manchester City

O City muda o foco da Premier League para a FA Cup no sábado e outro empate com o Salford City. As duas equipes se enfrentaram na competição na temporada passada, com o City vencendo por 8 a 0. Espera-se que Guardiola faça uma rotação em sua equipe contra o time da League Two, enquanto tenta levá-los a mais uma final, e admitiu antes do jogo que seus jogadores estão cansados, dizendo aos repórteres: “Minha prioridade é vencer o Salford e chegar à próxima fase. Nos últimos anos, foi magnífico o que eles fizeram, chegando a finais e semifinais. Infelizmente, não conseguimos vencer as duas últimas finais, mas estar lá é um sucesso. Sempre penso nisso e espero que tenhamos uma semana longa, o que acho que precisamos. Estamos muito, muito exaustos mental e fisicamente com essa quantidade incrível de jogos. Alguns dias de folga e poderemos ter um pequeno descanso após o jogo de amanhã.

“É claro que eles estão na Segunda Divisão e jogamos em casa. Tento incutir na cabeça dos jogadores que nada é garantido e tudo é difícil. Pode ser fácil depois, mas temos que fazer nosso trabalho. Nessas competições, a FA Cup, a Carabao Cup, sempre estivemos lá. Sempre fomos muito bons e amanhã não pode ser uma exceção.”