A semifinal com mais gols da história da Liga dos Campeões, considerada pelo jornal inglês The Sun como o “jogo do século”: o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique mantiveram o mundo do futebol em suspense com seu espetacular confronto no Parque dos Príncipes na última terça-feira.
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"Que jogo desastroso": Pep Guardiola preferiu assistir à terceira divisão inglesa em vez do grande clássico entre PSG e Bayern
Pep Guardiola, porém, perdeu o espetáculo, pois estava assistindo ao vivo no estádio ao jogo da terceira divisão inglesa entre o Stockport County, da cidade homônima próxima a Manchester, e o FC Port Vale. Fotos de Guardiola no tradicional Edgeley Park causaram sensação nas redes sociais.
Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, antes da partida do Manchester City contra o FC Everton, Guardiola, que esteve à beira do campo do FC Bayern de 2013 a 2016, foi questionado sobre sua escolha surpreendente. “No dia anterior, dei uma olhada na tabela, vi o PSG contra o Bayern de Munique e pensei: ‘Que jogo desastroso. Os treinadores não são bons, jogadores realmente péssimos’”, contou Guardiola, não sem ironia. “Eu adoro o futebol inglês, então optei pelo Stockport.”
Aliás, os dois treinadores “não bons” tiveram uma influência decisiva em Guardiola. Vincent Kompany já foi seu capitão no Manchester City. Luis Enrique treinou a equipe reserva do Barça de 2008 a 2011, enquanto Guardiola conquistava uma impressionante série de vitórias com os profissionais.
Pep Guardiola disputa o título do campeonato com o Manchester City
Guardiola já foi eliminado com o City nesta temporada da Liga dos Campeões nas oitavas de final pelo Real Madrid. Na Premier League, os Skyblues travam atualmente uma disputa acirrada pelo título com o Arsenal. O City já conquistou a Copa da Liga e enfrentará o Chelsea na final da FA Cup, no dia 16 de maio.
O Port Vale, aliás, venceu por 2 a 1 em Stockport, mas já estava definido como rebaixado da League One, terceira divisão. O Stockport, por sua vez, ainda luta pelo acesso à Championship.