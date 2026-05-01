"Que jogo desastroso": Pep Guardiola preferiu assistir à terceira divisão inglesa em vez do grande clássico entre PSG e Bayern

Pep Guardiola, porém, perdeu o espetáculo, pois estava assistindo ao vivo no estádio ao jogo da terceira divisão inglesa entre o Stockport County, da cidade homônima próxima a Manchester, e o FC Port Vale. Fotos de Guardiola no tradicional Edgeley Park causaram sensação nas redes sociais.

Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, antes da partida do Manchester City contra o FC Everton, Guardiola, que esteve à beira do campo do FC Bayern de 2013 a 2016, foi questionado sobre sua escolha surpreendente. “No dia anterior, dei uma olhada na tabela, vi o PSG contra o Bayern de Munique e pensei: ‘Que jogo desastroso. Os treinadores não são bons, jogadores realmente péssimos’”, contou Guardiola, não sem ironia. “Eu adoro o futebol inglês, então optei pelo Stockport.”

Aliás, os dois treinadores “não bons” tiveram uma influência decisiva em Guardiola. Vincent Kompany já foi seu capitão no Manchester City. Luis Enrique treinou a equipe reserva do Barça de 2008 a 2011, enquanto Guardiola conquistava uma impressionante série de vitórias com os profissionais.