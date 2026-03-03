“Que inteligência!” – Gary Lineker indica o astro da Premier League que deveria ganhar o prêmio de Jogador do Ano da PFA, em vez de Declan Rice

A disputa pelas honras individuais da Premier League está chegando ao auge, mas Lineker deu um veredicto surpreendente sobre quem deve ser coroado o melhor da liga. Embora Rice, do Arsenal, seja amplamente considerado o favorito após seu desempenho impressionante no norte de Londres, Lineker olhou para Old Trafford para encontrar seu jogador de destaque. O ex-atacante da Inglaterra acredita que o capitão do United, Fernandes, tem sido o jogador mais influente da liga.

Rice mais uma vez provou seu valor durante a vitória crucial do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea, dando a assistência para o gol da vitória de Jurrien Timber, mantendo a equipe de Mikel Arteta cinco pontos à frente na liderança da Premier League. Com quatro gols e 11 assistências em 39 partidas nesta temporada, o meio-campista tem sido o motor indiscutível da campanha do Arsenal pelo título. No entanto, Lineker argumenta que a inteligência futebolística de Fernandes merece o mais alto nível de reconhecimento este ano.

“Quando Bruno Fernandes domina o jogo... Você fala sobre espaços, e para onde ele vai, ele é muito inteligente”, explicou Lineker no podcast The Rest Is Football.