“Que inteligência!” – Gary Lineker indica o astro da Premier League que deveria ganhar o prêmio de Jogador do Ano da PFA, em vez de Declan Rice
Lineker apoia Bruno na disputa pelo título
A disputa pelas honras individuais da Premier League está chegando ao auge, mas Lineker deu um veredicto surpreendente sobre quem deve ser coroado o melhor da liga. Embora Rice, do Arsenal, seja amplamente considerado o favorito após seu desempenho impressionante no norte de Londres, Lineker olhou para Old Trafford para encontrar seu jogador de destaque. O ex-atacante da Inglaterra acredita que o capitão do United, Fernandes, tem sido o jogador mais influente da liga.
Rice mais uma vez provou seu valor durante a vitória crucial do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea, dando a assistência para o gol da vitória de Jurrien Timber, mantendo a equipe de Mikel Arteta cinco pontos à frente na liderança da Premier League. Com quatro gols e 11 assistências em 39 partidas nesta temporada, o meio-campista tem sido o motor indiscutível da campanha do Arsenal pelo título. No entanto, Lineker argumenta que a inteligência futebolística de Fernandes merece o mais alto nível de reconhecimento este ano.
“Quando Bruno Fernandes domina o jogo... Você fala sobre espaços, e para onde ele vai, ele é muito inteligente”, explicou Lineker no podcast The Rest Is Football.
Brilho individual versus sucesso coletivo
Fernandes marcou sete gols e deu 14 assistências em 27 partidas em todas as competições pelo United nesta temporada. O observador de futebol argumenta que, embora o prêmio geralmente vá para aqueles que ganham troféus, as contribuições individuais do jogador da seleção de Portugal garantiram que os Red Devils voltassem gradualmente a ser uma força de elite, subindo para a terceira posição na tabela sob o comando de Michael Carrick.
A disputa pelo prêmio da PFA continua acirrada, com Erling Haaland, do Manchester City, e Rice, do Arsenal, representando o caminho tradicional para a glória individual através do sucesso da equipe. Lineker reconheceu essa realidade, admitindo que a conquista do título pelo Gunners ou pelo City provavelmente influenciaria o processo de votação a favor de seus respectivos craques.
“Sei que provavelmente darão o prêmio a alguém que vai ganhar algo”, admitiu Lineker. “[Mas] se você realmente observar o posicionamento dele, ele [Fernandes] está sempre observando, procurando os melhores lugares para estar, onde pode influenciar o jogo.”
O veredicto sobre um “grande gênio do futebol”
Lineker enfatizou que a capacidade de Fernandes de influenciar as partidas tanto pela ala esquerda quanto pelo “canal interno esquerdo” demonstra uma versatilidade tática incomparável na divisão. Para o ex-jogador do Barcelona, o capitão do United é claramente o “jogador da temporada” com base no mérito individual puro.
“Você o vê na ala esquerda, você o vê na ala direita... que inteligência! Acho que ele é o jogador da temporada para mim. Para mim, provavelmente é ele ou talvez Declan Rice, se o Arsenal continuar e conseguir conquistar o título. Acho que o único outro, se ele voltasse e começasse a marcar todos os gols e ganhasse o título para o City, poderia ser Erling Haaland novamente”, disse Lineker.
“Mas, no momento, para mim, fazer o que ele (Bruno Fernandes) fez nesta temporada... e ele ainda foi o jogador de destaque mesmo quando eles estavam passando por uma fase ruim, quando estavam realmente lutando sob o comando de Ruben Amorim. Acho que ele tem uma inteligência e uma técnica futebolística incríveis. Que jogador, que jogador!”
A corrida final pela glória
À medida que a Premier League entra nas suas últimas 10 partidas, os holofotes estarão cada vez mais voltados para os candidatos ao prêmio de Jogador do Ano da PFA. Rice e o Arsenal buscarão ampliar sua liderança no topo da Premier League quando enfrentarem o Brighton na quarta-feira.
Enquanto isso, Fernandes liderará o United fora de casa contra o Newcastle, no St. James' Park, buscando uma vitória para dar mais um grande passo rumo à garantia de uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
