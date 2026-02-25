“Que idiota” – Lionel Messi, astro do Inter Miami, admite que se arrepende de não ter aprendido inglês na juventude

No entanto, Messi tem alguns arrependimentos, como disse no podcast “Miro de Atras”: “Não ter aprendido inglês quando era criança. Eu tinha tempo para pelo menos estudar inglês e não o fiz. Arrependo-me profundamente disso. Passei por situações em que estava com personalidades incríveis e espetaculares, com quem poderia conversar e trocar ideias, mas me sentia meio ignorante.

Sempre pensei: 'Que idiota, como perdi meu tempo'. Quando você é jovem, não percebe isso. Hoje é isso que digo aos meus filhos, [a importância de] ter uma boa educação, estudar e estar preparado. Sempre digo aos meus filhos para aproveitarem isso. Eles têm uma situação diferente da que eu tive, embora nunca tenha me faltado nada...”

Messi chegou a Barcelona vindo de Rosário aos 13 anos e concluiu sua educação no clube. Ele acrescentou: “Meu último ano de escola na Argentina foi um desastre. Eu sabia que estava indo embora [para Barcelona]. Em Barcelona, concluí o ensino médio com as outras crianças que frequentavam [a academia juvenil do Barcelona] La Masia.”

