Getty
Traduzido por
“Que idiota” – Lionel Messi, astro do Inter Miami, admite que se arrepende de não ter aprendido inglês na juventude
Messi na MLS com o Miami
Messi mudou-se para o Inter Miami em 2023, após deixar o PSG, e desde então admitiu que, embora “não fale inglês por vergonha”, ele “entende tudo”. O atacante tem preferido falar em campo, levando o Miami aos troféus da Leagues Cup, Supporters' Shield e MLS Cup. Messi também fez história ao longo do caminho, quebrando recordes e ganhando a Chuteira de Ouro da MLS, enquanto continua a deslumbrar o mundo com seu talento único.
“Que idiota” – Messi revela arrependimento
No entanto, Messi tem alguns arrependimentos, como disse no podcast “Miro de Atras”: “Não ter aprendido inglês quando era criança. Eu tinha tempo para pelo menos estudar inglês e não o fiz. Arrependo-me profundamente disso. Passei por situações em que estava com personalidades incríveis e espetaculares, com quem poderia conversar e trocar ideias, mas me sentia meio ignorante.
Sempre pensei: 'Que idiota, como perdi meu tempo'. Quando você é jovem, não percebe isso. Hoje é isso que digo aos meus filhos, [a importância de] ter uma boa educação, estudar e estar preparado. Sempre digo aos meus filhos para aproveitarem isso. Eles têm uma situação diferente da que eu tive, embora nunca tenha me faltado nada...”
Messi chegou a Barcelona vindo de Rosário aos 13 anos e concluiu sua educação no clube. Ele acrescentou: “Meu último ano de escola na Argentina foi um desastre. Eu sabia que estava indo embora [para Barcelona]. Em Barcelona, concluí o ensino médio com as outras crianças que frequentavam [a academia juvenil do Barcelona] La Masia.”
“O futebol ensina muito”
O astro do Inter Miami também revelou que aprendeu muito com o futebol durante sua incrível carreira, que o levou a jogar pelo Barcelona, Paris Saint-Germain e agora pelo Inter Miami. Messi também emocionou multidões em todo o mundo com suas atuações pela seleção argentina, incluindo levá-la à vitória na Copa do Mundo de 2022.
“Consegui fazer tudo e chegar ao topo [no futebol], mas ao longo do caminho há muitas experiências e lições aprendidas”, disse ele. “É verdade que o futebol é um modo de vida. Ele ensina muito, transmite muitos valores. Cria laços para a vida toda. Você conhece lugares.”
- Getty Images Sport
Miami e Messi em busca da primeira vitória
Messi e o Inter Miami voltaram à ação no fim de semana, mas sofreram uma derrota na estreia na MLS contra o LAFC. O jogador argentino foi manchete após o jogo, pois precisou ser contido pelo companheiro Luis Suárez no túnel, quando os ânimos se exaltaram. Uma análise da MLS determinou que Messi não entrou no vestiário do árbitro e não violou a política da liga, oque significa que ele não sofrerá nenhuma sanção.
O próximo jogo do Inter Miami será contra o Orlando City, no dia 1º de março.
Publicidade