"Que falem o que quiserem": Max Eberl desmente rumores sobre a saída de Vincent Kompany do Bayern

O diretor esportivo do clube alemão mais titulado não se deixou impressionar pelas especulações em torno do técnico do FCB, a quem elogiou efusivamente: “Mesmo que ele só vá fazer 40 anos, ele já faz parte do seleto grupo dos grandes treinadores. Porque é uma pessoa muito perspicaz e inteligente. Por favor, sublinhem a palavra ‘pessoa’! As pessoas sempre tiveram respeito por ele. Mas ele faz esse respeito crescer a cada dia. Simplesmente sendo ele mesmo.”

Sente-se “todos os dias” como o belga continua a desenvolver a equipe e o clube como um todo, segundo Eberl. “A experiência que ele adquiriu como capitão de uma grande equipe, ele transmite antes de cada jogo. Essa qualidade é fantástica, sua serenidade nos faz muito bem.”