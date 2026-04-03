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Vincent KompanyGetty
Christian Guinin

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"Que falem o que quiserem": Max Eberl desmente rumores sobre a saída de Vincent Kompany do Bayern

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V. Kompany

Devido ao seu excelente desempenho no FC Bayern de Munique, os principais clubes europeus estariam de olho em Vincent Kompany. Max Eberl comenta os rumores, mas rapidamente põe um ponto final em possíveis tentativas de contratação.

Questionado sobre possíveis tentativas de alguns clubes no próximo verão, Eberl declarou em entrevista ao Absolut Bayern: “Que tentem, ele tem contrato até 2029.”

  • O diretor esportivo do clube alemão mais titulado não se deixou impressionar pelas especulações em torno do técnico do FCB, a quem elogiou efusivamente: “Mesmo que ele só vá fazer 40 anos, ele já faz parte do seleto grupo dos grandes treinadores. Porque é uma pessoa muito perspicaz e inteligente. Por favor, sublinhem a palavra ‘pessoa’! As pessoas sempre tiveram respeito por ele. Mas ele faz esse respeito crescer a cada dia. Simplesmente sendo ele mesmo.”

    Sente-se “todos os dias” como o belga continua a desenvolver a equipe e o clube como um todo, segundo Eberl. “A experiência que ele adquiriu como capitão de uma grande equipe, ele transmite antes de cada jogo. Essa qualidade é fantástica, sua serenidade nos faz muito bem.”

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  • Pep GuardiolaGetty Images

    Kompany seria alvo do Manchester City

    Recentemente, a Sky informou que o Manchester City estaria se preparando para a saída do técnico Pep Guardiola no final da temporada e, por isso, estaria considerando Kompany como seu sucessor. Como ex-jogador, o belga, que vestiu a camisa dos Skyblues entre 2008 e 2019, continua fortemente ligado ao clube.

    Ao mesmo tempo, porém, uma saída antecipada de Munique seria extremamente improvável e, segundo informações da Sky, não está sequer em discussão para o jogador de 39 anos. No Bayern, Kompany vem realizando um trabalho excepcional — entre outras coisas, ele está a caminho do título da Bundesliga com o clube mais titulado da Alemanha.

    Além disso, ele mantém um excelente relacionamento com os responsáveis esportivos, como o diretor esportivo Christoph Freund e Eberl. Em outubro de 2025, a diretoria do Bayern renovou antecipadamente o contrato com seu técnico de sucesso até 2029. Esse contrato não deve conter nenhuma cláusula de rescisão para o verão.

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