Questionado sobre possíveis tentativas de alguns clubes no próximo verão, Eberl declarou em entrevista ao Absolut Bayern: “Que tentem, ele tem contrato até 2029.”
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"Que falem o que quiserem": Max Eberl desmente rumores sobre a saída de Vincent Kompany do Bayern
O diretor esportivo do clube alemão mais titulado não se deixou impressionar pelas especulações em torno do técnico do FCB, a quem elogiou efusivamente: “Mesmo que ele só vá fazer 40 anos, ele já faz parte do seleto grupo dos grandes treinadores. Porque é uma pessoa muito perspicaz e inteligente. Por favor, sublinhem a palavra ‘pessoa’! As pessoas sempre tiveram respeito por ele. Mas ele faz esse respeito crescer a cada dia. Simplesmente sendo ele mesmo.”
Sente-se “todos os dias” como o belga continua a desenvolver a equipe e o clube como um todo, segundo Eberl. “A experiência que ele adquiriu como capitão de uma grande equipe, ele transmite antes de cada jogo. Essa qualidade é fantástica, sua serenidade nos faz muito bem.”
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Kompany seria alvo do Manchester City
Recentemente, a Sky informou que o Manchester City estaria se preparando para a saída do técnico Pep Guardiola no final da temporada e, por isso, estaria considerando Kompany como seu sucessor. Como ex-jogador, o belga, que vestiu a camisa dos Skyblues entre 2008 e 2019, continua fortemente ligado ao clube.
Ao mesmo tempo, porém, uma saída antecipada de Munique seria extremamente improvável e, segundo informações da Sky, não está sequer em discussão para o jogador de 39 anos. No Bayern, Kompany vem realizando um trabalho excepcional — entre outras coisas, ele está a caminho do título da Bundesliga com o clube mais titulado da Alemanha.
Além disso, ele mantém um excelente relacionamento com os responsáveis esportivos, como o diretor esportivo Christoph Freund e Eberl. Em outubro de 2025, a diretoria do Bayern renovou antecipadamente o contrato com seu técnico de sucesso até 2029. Esse contrato não deve conter nenhuma cláusula de rescisão para o verão.